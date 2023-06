Orange obniżyło cenę odnowionych Samsungów i nie tylko

To już kolejny Zielony Tydzień w Orange. To okazja dla operatora do uczczenia Światowego Dnia Środowiska. W tym roku przygotowano dla klientów rabaty na odnowione smartfony marki Samsung oraz akcesoria i nie tylko.

Orange celebruje Światowy Dzień Środowiska 2023 licznymi promocjami

Nie będę nikogo przekonywał do dbania o środowisko, bo powinno być to dla każdego oczywistą oczywistością – musimy myśleć nie tylko o sobie, ale też o przyszłych pokoleniach, czyli naszych dzieciach (czy dzieciach najbliższych, jeśli ktoś nie ma swoich, ponieważ świadomie tak wybrał).

Światowy Dzień Środowiska to jednak okazja do przypomnienia, że dbanie o środowisko naturalne jest ważne i wcale nie wymaga dużego poświęcenia, a może zapewnić Wam nawet wymierne korzyści. Pokazuje to przykład Orange, które przygotowało specjalną promocję na tę okazję. W sklepie internetowym tego operatora znajdziecie bowiem odnowione smartfony marki Samsung w obniżonych cenach.

Do wyboru jest m.in. Samsung Galaxy S10e 128 GB za 1899 złotych, czyli smartfon, który cieszył się dużą popularnością i uznaniem za swoje kompaktowe gabaryty. Jeśli chcecie nowszy model, to Orange oferuje też odnowione Samsungi z serii Galaxy S20. Wszystkie urządzenia możecie kupić zarówno bez umowy, jak i wraz z abonamentem – w drugim przypadku dostaniecie na nie dodatkowy rabat, czyli zaoszczędzicie jeszcze więcej.

Odnowiony Samsung Galaxy S10+ z Orange (fot. Tabletowo.pl)

Jeżeli nie potrzebujecie nowego smartfona, to z okazji Światowego Dnia Środowiska kupicie w Orange również biodegradowalne i energooszczędne akcesoria taniej o nawet 44%. A jeśli żadna z ww. opcji Was nie satysfakcjonuje, to pamiętajcie, że oddając swój stary smartfon, otrzymacie kupon rabatowy na zakup nowego (w przypadku wyboru modelu z oferty Xiaomi lub OPPO dostaniecie dodatkowe bony rabatowe).

W ramach Światowego Dnia Środowiska 2023 operator przygotował też promocję, w ramach której otrzymacie usługę Ochrona Smartfona Premium na pół roku za 0 złotych przy zakupie smartfonów Samsung Galaxy S22 128 GB i iPhone 14 Plus. Standardowo kosztuje ona 20 złotych miesięcznie z umową na czas nieokreślony lub 17 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące. Gwarantuje ona jedną bezpłatną naprawę (uszkodzeń mechanicznych i na skutek zalania wodą) w ciągu roku bez limitu jej kosztów lub wymianę urządzenia na nowe w razie braku możliwości jego naprawy.

Wszystkie ww. oferty będą obowiązywały do 14 czerwca 2023 roku.

Orange zaprasza też do swojego zielonego salonu

Jednocześnie operator szczególnie zaprasza Was 6 czerwca 2023 roku w godzinach od 10:30 do 14:30 do Zielonego Salonu w Miasteczku Orange przy Alejach Jerozolimskich 160. Eksperci Formobile Solutions opowiedzą Wam o procesie odnawiania telefonów, a pracownicy Big Ben o akcesoriach bardziej przyjaznych środowisku. Z kolei specjalista DigitalCare za darmo zdiagnozuje Wasz telefon, a przedstawiciel Sagemcom przedstawi Wam ofertę modemów, dekoderów i routerów.

Jeśli macie czas i nie macie żadnych planów na jutro, to zdecydowanie warto odwiedzić Zielony Salon w Miasteczku Orange, bo będzie ciekawie. Jak coś czekamy na zdjęcia tutaj w komentarzach!