Rzeczywistość rozszerzona… jeszcze bardziej. Google mówi, co nas czeka

Rzeczywistość rozszerzona przeżywa obecnie swój renesans, a najbliższe miesiące zapowiadają się dla tej technologii niezwykle obiecująco. Podczas The Android Show firma Google wyjawiła, co nas czeka.

Google zapowiada nowe funkcje w Android XR

Blisko rok temu zaprezentowany został Android XR – system operacyjny zaprojektowany z myślą o urządzeniach rzeczywistości rozszerzonej. W październiku 2025 roku zaś na rynku zadebiutowały pierwsze wykorzystujące system Android XR gogle – Samsung Galaxy XR, na dobre rozpoczynając przygodę użytkowników z tym rozwiązaniem. Teraz firma Google zapowiedziała aktualizację systemu o nowe funkcje, a do tego ogłosiła, że nadchodzą kolejne urządzenia.

Zacznijmy od nowych funkcji. Chodzi przede wszystkim o trzy:

Likeness,

Travel Mode,

a także PC Connect.

Likeness to rozwiązanie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie mimiki i gestów użytkownika w czasie rzeczywistym. Generowany jest realistyczny, cyfrowy awatar odwzorowujący twarz danej osoby, dzięki czemu interakcje mają być bardziej naturalne. Travel Mode z kolei odpowiada za utrzymywanie stabilnego obszaru roboczego nawet gdy głowa wykonuje intensywne ruchy, na przykład podczas jazdy po nierównym terenie.

Najważniejszą z nowinek jest jednak PC Connect, czyli funkcja umożliwiająca podłączenie komputera z systemem Windows do zestawu XR. Dzięki temu możliwe jest przeniesienie pecetowego obszaru roboczego do androidowej rzeczywistości rozszerzonej.

Kolejne gogle i okulary z Android XR w drodze

Poza nowymi funkcjami, firma Google zapowiedziała także nowe urządzenia. Wśród nich znajdują się stylowe, lekkie okulary do obsługi sztucznej inteligencji Gemini – trochę w stylu rejbanów Mety. Będzie to owoc współpracy amerykańskiego giganta z Samsungiem oraz markami Gentle Monster i Warby Parker.

Inteligentne okulary z systemem Android XR wykorzystają kamery, mikrofony i głośniki, aby umożliwić prowadzenie naturalnej rozmowy z Gemini, wykonywanie zdjęć i uzyskiwanie pomocy ze strony sztucznej inteligencji. W przyszłym roku na pewno pojawi się model bez ekranu, ale w planach są też okulary z ekranem, które w dodatku wyświetlą przydatne informacje i obsłużą na przykład nawigację zakręt po zakręcie.

Trwają również prace nad przewodowymi goglami XR, których działanie skupiać będzie się na nakładaniu wirtualnych elementów na widok realnego świata. Jako przykłady zastosowań podawane są: rozszerzanie przestrzeni do pracy, oglądanie filmów z przepisami podczas gotowania czy też korzystanie z poradników przy próbach naprawy tego lub owego.

Opisywane urządzenie rozwijane jest jako Project Aura przez firmę Xreal we współpracy z Google. Większej ilości szczegółów na temat samego sprzętu, a prawdopodobnie także rynkowej premiery, doczekamy się w 2026 roku.

Od pewnego czasu wiemy, że w 2026 roku odbędzie się również europejska premiera gogli Samsung Galaxy XR. Niestety, na liście krajów brakuje póki co Polski (choć są Niemcy i Francja).