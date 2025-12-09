Vectra wysłuchała próśb klientów – ważna wiadomość przed świętami

Ostatnio Vectra nie ma dobrej prasy, jednak tym razem pojawiła się pozytywna wiadomość, dotycząca tej firmy. Postanowiła bowiem wysłuchać próśb klientów.

Vectra będzie miała otwarte salony w wybrane soboty w grudniu 2025 roku

Vectra poinformowała, że „w odpowiedzi na potrzeby klientów” zdecydowała się na wprowadzenie „wyjątkowych sobotnich otwarć” salonów firmowych w wybranych miastach. Będą one otwarte od godziny 9:00 do 14:00. Dzięki temu klienci zyskają możliwość osobistego zapoznania się z ofertą, podpisania nowej lub przedłużenia obecnej umowy, a także załatwienia innych spraw.

Lista salonów Vectra, otwartych w soboty w grudniu 2025 roku

Bełchatów 13.12.2025 20.12.2025

Biała Podlaska – 13.12.2025

Bielsko-Biała 13.12.2025 20.12.2025

Chrzanów 13.12.2025 20.12.2025

Częstochowa 13.12.2025 20.12.2025

Ełk – 13.12.2025

Gliwice 13.12.2025 20.12.2025

Głogów – 13.12.2025

Inowrocław – 13.12.2025

Jelenia Góra – 20.12.2025

Kalisz 13.12.2025 20.12.2025

Katowice 13.12.2025 20.12.2025

Kielce 13.12.2025 20.12.2025

Kłodzko – 13.12.2025

Lublin 13.12.2025 20.12.2025

Łomża – 13.12.2025

Łódź – 13.12.2025

Malbork – 20.12.2025

Ostrowiec Świętokrzyski 13.12.2025 20.12.2025

Ostrów Mazowiecka – 13.12.2025

Oświęcim 13.12.2025 20.12.2025

Piła – 13.12.2025

Rybnik 13.12.2025 20.12.2025

Siedlce – 13.12.2025

Sieradz 13.12.2025 20.12.2025

Stargard – 20.12.2025

Suwałki – 13.12.2025

Świdnica – 13.12.2025

Świętochłowice 13.12.2025 20.12.2025

Świnoujście 13.12.2025 20.12.2025

Toruń – 13.12.2025

Wejherowo – 20.12.2025

Zabrze 13.12.2025 20.12.2025

Zamość 13.12.2025 20.12.2025

Żary 13.12.2025 20.12.2025



Na stronie Vectry można znaleźć najbliższy salon wraz z jego dokładnym adresem, informacją na temat godzin otwarcia oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Vectra przepycha się z UOKiK

Otwarcie wybranych salonów w sobotę jest ukłonem w stronę klientów, który zdecydowanie jest dobrym posunięciem w kierunku ocieplenia wizerunku firmy, jako że niedawno Vectra ponownie została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tym razem kara wyniosła ponad 80 milionów złotych.

Urząd niezmiennie ma zastrzeżenia do praktyki podnoszenia cen w trakcie trwania umowy. Spłynęły do niego liczne skargi, natomiast Vectra utrzymuje, że zmiany wprowadzano wyłącznie w przypadku umów bezterminowych, (zawartych na czas nieokreślony lub po okresie zobowiązania), aczkolwiek faktycznie wykorzystywała klauzule inflacyjne (waloryzacyjne) w swoich umowach do podnoszenia cen także w przypadku klientów, którzy zawarli umowę na czas określony (czego osobiście doświadczyłem).