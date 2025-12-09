Vectra salon sprzedaży
Vectra wysłuchała próśb klientów – ważna wiadomość przed świętami

Grzegorz Dąbek·
Ostatnio Vectra nie ma dobrej prasy, jednak tym razem pojawiła się pozytywna wiadomość, dotycząca tej firmy. Postanowiła bowiem wysłuchać próśb klientów.

Vectra będzie miała otwarte salony w wybrane soboty w grudniu 2025 roku

Vectra poinformowała, że „w odpowiedzi na potrzeby klientów” zdecydowała się na wprowadzenie „wyjątkowych sobotnich otwarć” salonów firmowych w wybranych miastach. Będą one otwarte od godziny 9:00 do 14:00. Dzięki temu klienci zyskają możliwość osobistego zapoznania się z ofertą, podpisania nowej lub przedłużenia obecnej umowy, a także załatwienia innych spraw.

Lista salonów Vectra, otwartych w soboty w grudniu 2025 roku

  • Bełchatów
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Biała Podlaska – 13.12.2025
  • Bielsko-Biała
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Chrzanów
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Częstochowa
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Ełk – 13.12.2025
  • Gliwice
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Głogów – 13.12.2025
  • Inowrocław – 13.12.2025
  • Jelenia Góra – 20.12.2025
  • Kalisz
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Katowice
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Kielce
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Kłodzko – 13.12.2025
  • Lublin
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Łomża – 13.12.2025
  • Łódź – 13.12.2025
  • Malbork – 20.12.2025
  • Ostrowiec Świętokrzyski
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Ostrów Mazowiecka – 13.12.2025
  • Oświęcim
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Piła – 13.12.2025
  • Rybnik
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Siedlce – 13.12.2025
  • Sieradz
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Stargard – 20.12.2025
  • Suwałki – 13.12.2025
  • Świdnica – 13.12.2025
  • Świętochłowice
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Świnoujście
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Toruń – 13.12.2025
  • Wejherowo – 20.12.2025
  • Zabrze
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Zamość
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025
  • Żary
    • 13.12.2025
    • 20.12.2025

Na stronie Vectry można znaleźć najbliższy salon wraz z jego dokładnym adresem, informacją na temat godzin otwarcia oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Vectra przepycha się z UOKiK

Otwarcie wybranych salonów w sobotę jest ukłonem w stronę klientów, który zdecydowanie jest dobrym posunięciem w kierunku ocieplenia wizerunku firmy, jako że niedawno Vectra ponownie została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tym razem kara wyniosła ponad 80 milionów złotych.

Urząd niezmiennie ma zastrzeżenia do praktyki podnoszenia cen w trakcie trwania umowy. Spłynęły do niego liczne skargi, natomiast Vectra utrzymuje, że zmiany wprowadzano wyłącznie w przypadku umów bezterminowych, (zawartych na czas nieokreślony lub po okresie zobowiązania), aczkolwiek faktycznie wykorzystywała klauzule inflacyjne (waloryzacyjne) w swoich umowach do podnoszenia cen także w przypadku klientów, którzy zawarli umowę na czas określony (czego osobiście doświadczyłem).

