Vectra wysłuchała próśb klientów – ważna wiadomość przed świętami

Ostatnio Vectra nie ma dobrej prasy, jednak tym razem pojawiła się pozytywna wiadomość, dotycząca tej firmy. Postanowiła bowiem wysłuchać próśb klientów.
Vectra będzie miała otwarte salony w wybrane soboty w grudniu 2025 roku
Vectra poinformowała, że „w odpowiedzi na potrzeby klientów” zdecydowała się na wprowadzenie „wyjątkowych sobotnich otwarć” salonów firmowych w wybranych miastach. Będą one otwarte od godziny 9:00 do 14:00. Dzięki temu klienci zyskają możliwość osobistego zapoznania się z ofertą, podpisania nowej lub przedłużenia obecnej umowy, a także załatwienia innych spraw.
Lista salonów Vectra, otwartych w soboty w grudniu 2025 roku
- Bełchatów
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Biała Podlaska – 13.12.2025
- Bielsko-Biała
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Chrzanów
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Częstochowa
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Ełk – 13.12.2025
- Gliwice
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Głogów – 13.12.2025
- Inowrocław – 13.12.2025
- Jelenia Góra – 20.12.2025
- Kalisz
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Katowice
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Kielce
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Kłodzko – 13.12.2025
- Lublin
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Łomża – 13.12.2025
- Łódź – 13.12.2025
- Malbork – 20.12.2025
- Ostrowiec Świętokrzyski
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Ostrów Mazowiecka – 13.12.2025
- Oświęcim
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Piła – 13.12.2025
- Rybnik
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Siedlce – 13.12.2025
- Sieradz
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Stargard – 20.12.2025
- Suwałki – 13.12.2025
- Świdnica – 13.12.2025
- Świętochłowice
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Świnoujście
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Toruń – 13.12.2025
- Wejherowo – 20.12.2025
- Zabrze
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Zamość
- 13.12.2025
- 20.12.2025
- Żary
- 13.12.2025
- 20.12.2025
Na stronie Vectry można znaleźć najbliższy salon wraz z jego dokładnym adresem, informacją na temat godzin otwarcia oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Vectra przepycha się z UOKiK
Otwarcie wybranych salonów w sobotę jest ukłonem w stronę klientów, który zdecydowanie jest dobrym posunięciem w kierunku ocieplenia wizerunku firmy, jako że niedawno Vectra ponownie została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tym razem kara wyniosła ponad 80 milionów złotych.
Urząd niezmiennie ma zastrzeżenia do praktyki podnoszenia cen w trakcie trwania umowy. Spłynęły do niego liczne skargi, natomiast Vectra utrzymuje, że zmiany wprowadzano wyłącznie w przypadku umów bezterminowych, (zawartych na czas nieokreślony lub po okresie zobowiązania), aczkolwiek faktycznie wykorzystywała klauzule inflacyjne (waloryzacyjne) w swoich umowach do podnoszenia cen także w przypadku klientów, którzy zawarli umowę na czas określony (czego osobiście doświadczyłem).