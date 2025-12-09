Google wykryło usterkę w trzech smartfonach z serii Pixel. Konieczna wymiana

Google poinformowało, że w smartfonach z rodziny Pixel 9 występuje usterka, uniemożliwiająca normalne użytkowanie urządzenia. Konieczne jest wysłanie telefonu do serwisu.

W smartfonach Google Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL może wystąpić problem z poprawnym działaniem ekranu

Firma z Mountain View poinformowała, że w niektórych egzemplarzach smartfonów Google Pixel 9 Pro i Google Pixel 9 Pro XL może wystąpić migotanie ekranu lub pojawić się pionowa linia na wyświetlaczu. W takim przypadku właściciel urządzenia ma prawo do bezpłatnej naprawy w ciągu 3 lat od dnia zakupu.

Google Pixel 9 Pro XL (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Amerykański gigant zastrzega jednak, że Rozszerzony program naprawczy (ang. Extender Repair Program) ma pewne ograniczenia. Jeśli smartfon ma pęknięty ekran, uszkodzone szkło ochronne na wyświetlaczu lub wniknął do jego wnętrza płyn, może nie kwalifikować się do bezpłatnej naprawy w ciągu 3 lat od dnia zakupu. Przed rozpoczęciem procesu wymiany ekranu zostanie dokładnie sprawdzone przez serwisanta.

Jak sprawdzić, czy Pixel 9 Pro lub Pixel 9 Pro XL kwalifikuje się do bezpłatnej wymiany wyświetlacza?

Google zastrzega, że do bezpłatnej wymiany ekranu kwalifikują się smartfony z serii Google Pixel 9, w których występuje migotanie ekranu lub pojawiła się pionowa linia na wyświetlaczu – musi ona jednak przebiegać od samego dołu do samej góry panelu. Trzeba też podkreślić, że usterka ta nie występuje we wszystkich egzemplarzach – Mateusz z redakcji Tabletowo posiada model Pixel 9 Pro i jego sztuka nie ma żadnych problemów z ekranem.

Właściciele egzemplarzy, na których wystąpił jeden z przywoływanych problemów z poprawnym działaniem wyświetlacza, powinni wejść na tę stronę internetową, podać numer IMEI lub numer seryjny swojego smartfona i postępować zgodnie z instrukcją. Według Google to najszybsza metoda, choć możliwe oczywiście jest też udanie się do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony sprzęt, aczkolwiek to wydłuży cały proces.

Przed wysłaniem telefonu do serwisu zaleca się wykonanie kopii zapasowej i włączenie Repair mode. Naprawa, wykonana w ramach Rozszerzonego programu naprawczego, objęta jest 90-dniową gwarancją. Nie wyklucza to jednak skorzystania z gwarancji producenta i rękojmi sprzedawcy.

Problemy występują nie tylko w smartfonach Google Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL

Równocześnie smartfon Google Pixel 9 Pro Fold został objęty Programem rozszerzonej gwarancji (ang. Extended Warranty Program), aczkolwiek w jego przypadku firma nie precyzuje, o jakie dokładnie problemy chodzi – informuje jedynie, że mogą występować problemy wpływające na funkcjonalność.

Posiadacze Google Pixel 9 Pro Fold mają 3 lata od dnia zakupu, aby odesłać urządzenie i otrzymać nowe, ponieważ Program rozszerzonej gwarancji nie zakłada naprawy, tylko bezpłatną wymianę.