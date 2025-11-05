Gogle Samsunga zmierzają do Europy. Nie będzie trzeba długo czekać

Pod koniec października – po wielu miesiącach ich zajawiania – gogle Samsung Galaxy XR oficjalnie zadebiutowały na rynku. A nawet na rynkach, bo równocześnie odbyła się ich premiera w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Oba kraje są dość daleko od naszej części świata, ale dobra wiadomość jest taka, że w planach jest ekspansja.

Gogle Samsung Galaxy XR dotrą do Europy w 2026 roku. Ponoć

Serwis SamMobile dotarł do informacji, z których wynika, że już w 2026 roku gogle Samsung Galaxy XR trafią do sprzedaży w kolejnych krajach. Listę tworzą cztery pozycje: Kanada, Wielka Brytania oraz – znacznie bliższe nam – Niemcy i Francja. Niestety, wciąż nie widnieje na niej Polska, ale dostępność tuż za naszą zachodnią granicą pozwala wierzyć w to, że w końcu się doczekamy.

Zresztą, w opisywanym newsie na ten temat pada wprost, że lista może nie być ostateczna i Samsung może dodać kolejne kraje, wraz ze wzrostem produkcji. Pozostaje więc liczyć na to, że faktycznie tak się stanie (choć na konkurencyjne gogle Apple Vision Pro nadal czekamy, pomimo ich pojawienia się w Niemczech czy Francji już w czerwcu 2024 roku).

Wiele wskazuje na to, że warto czekać. Samsung Galaxy XR to nie tylko pierwsze gogle tego typu w ofercie koreańskiego producenta, ale też pierwszy zestaw z systemem Android XR, a zarazem pierwsza konkretna alternatywa dla urządzenia Apple Vision Pro.

Co oferują gogle Samsung Galaxy XR?

Propozycja Samsunga jest w rzeczywistości owocem współpracy z firmami Google i Qualcomm. Ta pierwsza zadbała o oprogramowanie, druga zaś dostarczyła procesor Snapdragon XR2+ Gen 2, z którym współpracuje 16 GB RAM. Do wyświetlania obrazu służy wyświetlacz Micro OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 90 Hz, a za audio odpowiadają głośniki z Dolby Atmos.

Gogle Samsung Galaxy XR pozwalają na pracę i zabawę zarówno w całkowicie wirtualnym środowisku, jak i z cyfrowymi treściami nakładanymi na widok realnego otoczenia. Dostępne są wszystkie kluczowe aplikacje Google (w tym YouTube, Mapy, Chrome i Zdjęcia), asystent Gemini, a także zewnętrzne oprogramowanie (na czele z HBO Max i pakietem Adobe).

Na koniec przypomnę jeszcze, że w USA gogle Samsung Galaxy XR zostały wycenione na 1799 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~6670 złotych.