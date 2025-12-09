Paczkomaty będą cichymi bohaterami tych świąt

Chociaż same święta Bożego Narodzenia są czasem radości i spokoju, to poprzedzające je dni wielu osobom kojarzą się przede wszystkim z nerwowością, niepewnością i obawami. Te ostatnie dotyczą między innymi tego, czy prezenty dotrą na czas. Aby zdjąć to z naszych barków, firma InPost po raz kolejny daje gwarancję dostawy przed Gwiazdką.

InPost daje gwarancję dostawy do Paczkomatów przed świętami

Aby mieć gwarancję, że paczka dotrze do Paczkomatu przed świętami, musi zostać nadana najpóźniej do poniedziałku (22 grudnia 2025 roku), do godziny 13:00. Co ważne, do tego momentu musi albo zostać przekazana na ręce kuriera, albo też umieszczona w Paczkomacie.

I tak więc nie warto zwlekać z zakupami, bo sklep musi jeszcze przygotować i wysłać przesyłkę. Przy czym wypada nadmienić, że niektóre sklepy – jak chociażby Media Expert czy x-kom – dają swoją gwarancję odpowiednio szybkiego nadania.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Że gwarancja dostawy przed świętami Bożego Narodzenia obowiązuje wyłącznie dla paczek nadanych w Polsce z odbiorem przez Paczkomat. Zostaną one dostarczone najpóźniej 23 grudnia 2025 roku, wszak Wigilia jest już w tym roku dniem wolnym od pracy.

Z @InPostPL prezenty na pewno dotrą na czas 🎁



Już po raz 7 uruchamiamy gwarancję dostawy! Wszystkie paczki nadane do Paczkomatów® do 22 grudnia do 13.00 – trafią do odbiorców przed Świętami 🎄

Kupicie tak prezenty https://t.co/vWrXEgKUlt. na https://t.co/Xzjw1bA3pe, Erli,… pic.twitter.com/1KMv9QU1Sb — Rafał Brzoska (@RBrzoska) December 8, 2025

Do kiedy zamówić prezenty, by doszły na czas?

Wolna od pracy Wigilia sprawia, że w tym roku warto zamówić prezenty z dość sporym wyprzedzeniem. Trzeba też pamiętać, że w tych ostatnich dniach sklepy będą miały mnóstwo roboty i realizacja zamówienia wcale nie musi być natychmiastowa.

Jako termin graniczny należałoby więc wziąć piątek, 19 grudnia 2025 roku. Dajemy wówczas sklepowi cały weekend na przygotowanie paczki i nadanie jej w poniedziałek do godziny 13:00.

Cisi bohaterowie świąt

Paczkomaty – tak jak w ubiegłych latach – mogą więc stać się cichymi bohaterami świąt. Nie dość, że otrzymujemy od firmy InPost gwarancję dostawy, to jeszcze możemy odebrać zamówione prezenty w dniu, w którym wszystko inne będzie zamknięte.

Chociaż tak naprawdę na miano cichych bohaterów zasługują przede wszystkim ci, którzy w te grudniowe dni będą – jak zwykle – uwijać się jak w ukropie: kurierzy oraz pracownicy sklepów, magazynów i centrów logistycznych.