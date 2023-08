TECNO pokazało smartfon, który pewnie skończy jak LG

Targi, takie jak MWC czy IFA, to dla producentów okazja nie tylko do zaprezentowania nowych urządzeń, ale też projektów, nad którymi pracują na co dzień za zamkniętymi drzwiami. TECNO postanowiło podczas wydarzenia IFA 2023 pokazać swój rozwijany smartfon – TECNO PHANTOM Ultimate. Choć wygląda on imponująco, to może on skończyć podobnie jak inne konstrukcje tego typu.

TECNO zaprezentowało rozwijany smartfon TECNO PHANTOM Ultimate

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze nie słyszeliście o tej marce. Należy ona do holdingu Transsion, podobnie jak Infinix i iTel. Infinix jako pierwszy wszedł na polski rynek – w czerwcu 2022 roku. Niedawno zrobiło to też TECNO – w maju 2023 roku. Czy takie same plany ma również iTel – tego na tę chwilę nie wiemy.

Wejście na nowe rynki pozwoliło Transsion stać się jednym z największych dostawców smartfonów na świecie. I choć wszystkie trzy ww. marki skupiają się przede wszystkim na przystępnych cenowo urządzeniach, to TECNO wydaje się być „najodważniejsze” i najbardziej innowacyjne, ponieważ zaprezentowało już składany smartfon PHANTOM V Fold (podczas MWC 2023), a do tego ma w planach składany model typu clamshell – TECNO PHANTOM V Flip 5G.

Podczas gdy czekamy cierpliwie na jego oficjalną premierę, która nieuchronnie się zbliża (smartfon został bowiem niedawno dostrzeżony w Konsoli Google Play), producent przy okazji targów IFA 2023 zaprezentował niespodziewanie rozsuwany model PHANTOM Ultimate, który możecie zobaczyć na załączonym poniżej filmie:

Film niewiele jednak zdradza na temat tego urządzenia. Skupia się przede wszystkim na jego konstrukcji. Przed rozsunięciem widać, że część ekranu znajduje się na panelu tylnym obok aparatów i wyświetla informacje w trybie Always On Display. Rozsunięcie jest możliwe po wciśnięciu klawisza na górnej krawędzi, natomiast zsunięcie wywoływane jest poprzez przesunięcie palcami po wyświetlaczu.

Czy TECNO PHANTOM Ultimate trafi do sprzedaży?

Na filmie producent nie zdradza żadnych informacji na temat parametrów smartfona. Wiemy jednak, że zamontowano w nim 7,11-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 2296×1596 pikseli (388 ppi) ze wsparciem dla 100% przestrzeni kolorów DCI-P3. Po zsunięciu jego przekątna zmniejsza się do 6,55 cala (mowa o powierzchni ekranu na panelu przednim). Całość ma zaś grubość 9,93 mm.

Producent nie ukrywa, że PHANTOM Ultimate to na razie tylko koncepcja, podobnie jak zaprezentowany podczas targów CES 2023 model PHANTOM Vision V, który nie tylko się rozwija, ale też składa. TECNO nie jest jedynym producentem, który pokazał rozwijany smartfon – wcześniej zrobiło to OPPO i LG, jednak w obu przypadkach nie zdecydowano się wprowadzić takiej konstrukcji na rynek (LG de facto nie zdążyło tego zrobić, choć było blisko). Nie zdziwimy się, jeśli tak samo będzie w przypadku PHANTOM Ultimate.