Nowy składany smartfon Tecno na pewno zwróci Waszą uwagę

Patrząc na nowe smartfony, nieustannie można powiedzieć, że gdzieś to już widzieliśmy. Tecno jest jednak producentem, który regularnie zaskakuje designem swoich urządzeń. Nie inaczej będzie w przypadku pierwszego w ofercie modelu z klapką – Phantom V Flip 5G.

Smartfon Tecno Phantom V Flip 5G będzie wyglądał oryginalnie

Tecno wprowadziło już na rynek pierwszy składany smartfon – Phantom V Fold zadebiutował pod koniec lutego 2023 roku. Niedługo dołączy do niego pierwszy w ofercie marki model z klapką – Phantom V Flip 5G, który za sprawą swojego designu z pewnością przykuje wzrok klientów.

Tecno Phantom V Flip 5G (źródło: Newzonly)

Nie jest to pierwszy raz, kiedy mamy okazję zobaczyć ten smartfon, bo jego zdjęcia pojawiły się w sieci już w maju 2023 roku, jednak teraz serwis Newzonly udostępnił render Phantom V Flip 5G, który pokazuje działający ekran zewnętrzny. I trzeba przyznać, że naprawdę przykuwa on wzrok, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy na rynku.

Ten medal ma jednak niestety dwie strony. Bo o ile Tecno zdołało stworzyć konstrukcję, która wyróżnia się na tle konkurencji, to jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że ekran zewnętrzny jest dość mały i raczej nie zapewni tak bogatej funkcjonalności jak wielki wyświetlacz w Motoroli razr 40 ultra czy OPPO Find N2 Flip. Prawdopodobnie w większości ograniczy się do wyświetlania powiadomień, choć nawet na takim „miniekranie” można na przykład pokazywać wskazówki nawigacji czy przyciski do sterowania odtwarzaczem muzyki (jak w Huawei P50 Pocket).

Zastosowanie tak małego wyświetlacza może jednak mieć też pozytywny skutek, a mianowicie ma szansę pozytywnie wpłynąć na cenę tego smartfona. Szczególnie że jego specyfikacja nie będzie flagowa.

Co zaoferuje Tecno Phantom V Flip 5G? Specyfikacja smartfona

Według przedpremierowych doniesień, z uwagi na swoją konstrukcję Tecno Phantom V Flip 5G zostanie wyposażony w dwa wyświetlacze. W jego wnętrzu znajdzie się 6,9-calowy AMOLED o rozdzielczości 2640×1080 pikseli, natomiast na zewnątrz 1,32-calowy AMOLED o „zegarkowej” rozdzielczości 466×466 pikseli. Motorem napędowym smartfona zostanie procesor MediaTek Dimensity 8050 wraz z 8 GB RAM. Pamięć wbudowana ma mieć zaś pojemność 256 GB.

Ponadto specyfikacja smartfona obejmie trzy aparaty: duet 64 Mpix + 13 Mpix na zewnętrznej stronie klapki i 32 Mpix wewnątrz. Oprócz tego na wyposażeniu Tecno Phantom V Flip 5G znajdą się dwa akumulatory o łącznej pojemności 3900 mAh, które użytkownicy naładują przez port USB-C. Wiemy też, że urządzenie ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 13, a jego wymiary wyniosą 172,35x74x7,05 mm po rozłożeniu i 172,35x74x15,1 mm po złożeniu.

Źródło: WHYLAB (Weibo)

Według serwisu Newzonly Tecno Phantom V Flip 5G będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i fioletowej, a jego oficjalnej premiery powinniśmy spodziewać się w październiku 2023 roku.