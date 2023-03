Zobacz, jak będzie wyglądała nowa Motorola moto g power 2023

Kilka tygodni temu Motorola oficjalnie zaanonsowała pięć nowych smartfonów, w tym cztery z serii moto g. Wkrótce do tej bardzo popularnej wśród klientów rodziny dołączy kolejny model – moto g power 2023. Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy część jego tajemnic.

Nadchodzi nowa Motorola moto g power 2023

Do sieci wyciekły przedpremierowe rendery nowego smartfona Motoroli, dzięki czemu już dziś wiemy, jak będzie on wyglądał. Okazuje się, że jego design jest bardzo prosty – nowa moto g power 2023 z pewnością nie wyróżni się pod tym względem na tle innych urządzeń na rynku. Czy to źle? Nie, biorąc pod uwagę to, że ma być skierowana do klientów, dla których wygląd nie ma dużego znaczenia – w końcu ma kusić przede wszystkim ponadprzeciętnym czasem pracy na jednym ładowaniu.

moto g power 2023 (źródło: MySmartPrice)

Jak długim? Niestety, specyfikacja Motoroli moto g power 2023 pozostaje na tę chwilę nieznana, aczkolwiek nie zdziwimy się, jeśli na pokładzie nowego smartfona również znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh, podobnie jak w moto g power 2022. Mamy jednak nadzieję, że Motorola zadba o wsparcie dla szybszego ładowania, bo 10 W jest zdecydowanie za wolne.

Nachodząca Motorola moto g power 2023 ma mierzyć 163,1×74,8×8,4 mm (lub 10 mm, jeśli uwzględnimy wystającą ponad powierzchnię wyspę na panelu tylnym), co oznacza, że będzie zauważalnie mniejsza od moto g power 2022 o wymiarach 167,2×76,5×9,4 mm. Mimo nowy model zostanie wyposażony w podobny wyświetlacz, tj. o przekątnej 6,5 cala.

Wiemy również, że na tyle urządzenia znajdą się trzy aparaty, a przedni zostanie umieszczony w okrągłym otworze w ekranie. Rendery, które przedpremierowo wyciekły do sieci, zdradzają też, że nowa Motka zaoferuje czytnik linii papilarnych, zintegrowany z klawiszem włączania/blokady na bocznej krawędzi, a także port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe, które coraz trudniej spotkać w smartfonach, bez względu na półkę cenową.

moto g power 2023 (źródło: MySmartPrice)

Kiedy premiera?

Wciąż najnowsza Motorola moto g power 2022 zadebiutowała – niespodzianka – nie w zeszłym, a pod koniec 2021 roku, dokładniej 17 listopada. Od jej premiery minął zatem już ponad rok, więc producent najpewniej nie będzie długo zwlekał z wprowadzeniem na rynek kolejnej generacji. Potwierdza to fakt, że właśnie dowiedzieliśmy się, jak ma ona wyglądać – to zwiastuje rychły debiut urządzenia.