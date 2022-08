Rolki na Facebooku – 6 nowych funkcji pomoże w tworzeniu i monetyzacji treści

Rolki to co prawda nie autorski pomysł Facebooka, ale firma rozwija je już od jakiegoś czasu. Rolki na Facebooku zadebiutowały w lutym tego roku, a wcześniej mogliśmy oglądać je już na Instagramie. Teraz Facebook Reels dostaną kilka nowych, przydatnych dla twórców funkcji.

Reklama

Rolki na Facebooku – co to takiego?

Facebook Reels to nic innego jak krótkie filmiki trwające do 60 sekund. Takie rozwiązanie kojarzy się przede wszystkim z aplikacją TikTok, gdzie jest to główna forma publikowania treści przez użytkowników. W rolkach możesz użyć oryginalnej ścieżki audio lub dodać do rolki efekty i własną muzykę. Utworzone przez użytkowników filmy będą się pojawiać w takich miejscach jak Aktualności na Facebooku, sekcja Reels na Facebooku i Profil Reels.

Rolki na Facebooku (fot. facebook)

Nowe funkcje – ułatwienie dla twórców

Pierwszą nową funkcją, która pojawi się w rolkach jest znana już ze stories na Instagramie – Twoja Kolej. W serwisie Instagram korzystając z naklejki Twoja Kolej umożliwiamy innym użytkownikom interakcję z naszym stories, np. wrzucamy zdjęcie naszego psa i dodajemy naklejkę Twoja Kolej z podpisem „pokaż swojego pupila”. Ktoś, kto chce wziąć udział w zabawie, może kliknąć naszą naklejkę i dołączyć do zabawy, publikując zdjęcie swojego pupila na swoim Stories.

Firma wprowadza również zapowiadany już jakiś czas temu crossposting. Dzięki temu jednoczesne publikowanie Rolek na Instagramie i Facebooku będzie łatwiejsze. Pozwoli to twórcom budować społeczność w obu serwisach i uczestniczyć w programach monetyzacji oferowanych zarówno przez Facebook, jak i Instagram, czyli po prostu zarabiać dwa razy na tej samej rolce.

Do zarabiania na tworzonych treściach przyczyni się też wprowadzenie gwiazdek, które będzie można kupić, by potem obdarowywać nimi ulubionego twórcę podczas transmisji na żywo oraz podczas oglądania reels. Trzeba przyznać, że to rozwiązanie jest bliźniaczo podobne do prezentów znanych z TikToka.

I to nie jedyna funkcja niemalże wyciągnięta z TikToka. Meta wprowadza również Reels Remix, który umożliwia dogranie się do stworzonej już przez kogoś rolki – zasada działania jest taka sama jak w przypadku duetów na TikToku. Opcja daje możliwość wyświetlania zremiksowanej rolki w tym samym czasie do oryginalna, lub tuż po niej.

Meta wprowadza również automatycznie tworzenie Rolek na Facebooku. Tworzone za pomocą tej funkcji rolki będą kompilacją udostępnianych przez nas wcześniej relacji. Ma to nam ułatwić udostępnianie ulubionych wspomnień w formie Reels.

Facebook dodał również narzędzie analityczne do swoich rolek w Creator Studio. Dzięki temu twórcy uzyskają dostęp do danych, takich jak zasięg i średni czas oglądania filmu. Dzięki temu uda się określić, które rolki lepiej klikają się na tej platformie.