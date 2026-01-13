Samsung mnie zawiódł. Chciałam zobaczyć ten sprzęt w akcji

Są takie projekty, które szczególnie przykuwają moją uwagę. Jednym z nich od lat niewątpliwie jest robot Samsung Ballie – towarzysz inteligentnego domu. Najnowsze informacje bardzo mnie zawiodły.

Samsung Ballie zapowiadał się świetnie

Roboty towarzyszące zadebiutowały już w polskich sklepach, a Chińczycy obawiają się, iż bańka spekulacyjna robotyki jest bliska pęknięcia. Wygląda na to, że Samsung mógł napotkać jakieś problemy w tej dziedzinie.

Południowokoreański koncern po raz pierwszy zaprezentował swojego robota w 2020 roku. Samsung Ballie to kulisty, przeuroczy robot z wbudowanym projektorem, mikrofonami, czujnikami i kamerami.

W praktyce urządzenie miało przemieszczać się po domu, wykonywać proste czynności, w tym m.in. odbierać połączenia, odtwarzać muzykę, zabawiać zwierzęta czy zarządzać innymi inteligentnymi sprzętami.

Robot Ballie (źródło: Samsung)

Robot Samsunga może nigdy nie trafić na rynek

Ballie sukcesywnie powracał na kolejne targi technologiczne i był przedstawiany jako inteligentny domowy asystent. Podczas zeszłorocznego wydarzenia CES 2025 nadmieniono, że Samsung Ballie otrzymał nowe i bardziej zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji VisionAI. Technologiczny gigant zdradził też swoje plany, a najważniejszym była chęć wprowadzenia Balliego na rynek w pierwszej połowie 2025 roku.

Jak zapewne się domyślacie – nic takiego się nie wydarzyło. Co gorsza, Samsung nie przywiózł swojego robota na tegoroczne targi CES. Bloomberg postanowił skontaktować się w tej sprawie z producentem, który w odpowiedzi określił maszynę jako aktywną platformę innowacji.

Firma dodała też, że po wielu latach testów w warunkach rzeczywistych wciąż zdobywamy wiedzę na temat tego, w jaki sposób Samsung projektuje rozwiązania uwzględniające przestrzeń i kontekst, szczególnie w takich obszarach jak inteligencja inteligentnego domu, sztuczna inteligencja otoczenia i uwzględnianie prywatności w fazie projektowania.

Źródła twierdzą, że taki dobór słów nie jest przypadkowy, a projekt robota Ballie – zamiast wreszcie trafić na rynek jako gotowy produkt konsumencki – mógł zostać wstrzymany. Podkreślę, że Samsung nie powiedział o tym wprost, a ewentualna premiera mogła zostać odłożona w czasie.

Warto przypomnieć, że na tegoroczne targi CES swojego robota CLOiDa przywiozła marka LG.