Rewolucyjna nowość w Revolut. Miliony Polaków na to czekało

Revolut poinformował dziś o wprowadzeniu „przełomowej usługi”, która z pewnością była wyczekiwana przez wielu użytkowników. Jest bowiem związana z ogromnie popularnym wśród Polaków systemem.

Revolut wdrożył Blik Global

Revolut ma już ponad 80 milionów klientów na całym świecie i ponad 5,5 miliona w samym kraju nad Wisłą. W listopadzie 2024 roku Revolut udostępnił wszystkim klientom w Polsce możliwość dokonywania płatności z użyciem Blika. Od ponad roku (października 2025 roku) użytkownicy mogą natomiast korzystać z przelewów na telefon Blik.

Dziś Revolut ogłosił zaś wdrożenie „przełomowej usługi” o nazwie Blik Global, która jest kierowana do użytkowników, posiadających konto złotówkowe, ale mieszkających poza granicami Polski (w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Dzięki temu ponad 2,2 miliony klientów, mieszkających poza Polską, będzie mogło płacić Blikiem w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz wypłacać pieniądze z bankomatów z jego użyciem (w Polsce). W ich przypadku sposób korzystania z Blika jest dokładnie taki sam, tj. trzeba aktywować go w aplikacji, a następnie wygenerować sześciocyfrowy kod, który należy wpisać na stronie sklepu internetowego, terminalu płatniczym w sklepie stacjonarnym lub klawiaturze bankomatu.

Ostatnim krokiem jest potwierdzenie transakcji w aplikacji na smartfonie. Płacenie z użyciem Blika jest darmowe – nie są pobierane żadne opłaty (za przelewy na numer telefonu też nie), natomiast Revolut pobiera 2% prowizji (minimum 5 złotych) za wypłatę pieniędzy z bankomatu. Do tego mogą występować różne ograniczenia – na przykład Euronet pozwala wypłacić jednorazowo Blikiem tylko 200 złotych.

Blik zaczyna być dostępny nie tylko w Polsce i nie tylko w złotówkach

Ambicją Polskiego Standardu Płatności jest, aby Blik stał się europejskim systemem płatności, dostępnym również dla mieszkańców innych krajów i umożliwiającym płatność także w innych walutach. Pierwszy krok już poczyniono – udało się zrealizować przelew na telefon w euro z portugalskiego systemu MB Way do klienta Santander Bank Polska (dziś to Erste Bank Polska).

W 2026 roku rozpoczęły się zaś testy, w ramach których wybrane osoby mogą płacić Blikiem w euro w słowackich sklepach internetowych. Ponadto – również w 2026 roku – udostępniono możliwość płacenia Blikiem w euro w dużych kurortach w Tatrach Słowackich (w systemie rezerwacyjnym grupy Tatry Mountain Resorts).