Płać Blikiem w aplikacji Revolut. Już możesz

Oczekiwanie dobiegło końca. Revolut oficjalnie udostępnił już wszystkim użytkownikom w Polsce możliwość dokonywania płatności Blikiem. Jeśli jesteś jednym z nich, to aktualizacja albo już do Ciebie dotarła, albo lada chwila tak się stanie. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat.

Blik w Revolut oficjalnie dostępny

Revolut ma 4 miliony użytkowników w Polsce i wszyscy oni od dziś mogą już korzystać z nowej metody płatności, jaką jest Blik. Niezwykle popularne, sześciocyfrowe kody dołączają do szerokiej palety innych dostępnych metod, takich jak Google Pay, Apple Pay czy jednorazowe karty wirtualne.

Blik w aplikacji Revolut zaczął pojawiać się u pierwszych użytkowników pod koniec października 2024 roku – wtedy też trafił do mnie. Teraz zaś został udostępniony szerzej. Wszyscy już mogą wykorzystywać sześciocyfrowe kody do realizacji transakcji w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych, a także do wypłacania pieniędzy z bankomatów. Nadal niedostępna jest natomiast funkcja szybkiego przelewu na telefon, przy czym Revolut ma własne rozwiązanie służące temu celowi.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Jak wygenerować kod Blik w aplikacji Revolut?

Blik jest dostępny dla kont z polską walutą (PLN). Aby wygenerować kod, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę na ekranie głównym aplikacji Revolut. Następnie taki kod należy przepisać (w formularzu internetowym, na terminalu czy w bankomacie), a wreszcie potwierdzić płatność w aplikacji.

screeny: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Oczywiście najpierw trzeba zainstalować najnowszą aktualizację – ta w większości przypadków została już udostępniona, a jeśli wciąż jej nie widzisz u siebie, to sytuacja najprawdopodobniej ulegnie zmianie do końca tego dnia (18 listopada 2024). Właściciele usługi proszą także o cierpliwość i wskazują na to, że z różnych przyczyn mogą pojawić się trudności, ale nawet w takim przypadku najpóźniej w połowie grudnia każdy z 4 milionów użytkowników Revolut w Polsce doczeka się tej nowinki.

Na marginesie dodam tylko, że obowiązują limity dla transakcji Blik w aplikacji Revolut, ale są one takie, że równie dobrze mogłoby ich nie być. Użytkownicy nie mogą mianowicie zapłacić w ten sposób więcej niż 50 tysięcy złotych dziennie i wykonać więcej niż 100 transakcji w ciągu doby.