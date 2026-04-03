W tym kraju zapłacisz Blikiem. To przełomowy moment

Operator płatności Blik rozszerzył dostępność technologii na kolejny kraj w Europie. Aż 21 milionów Polaków może zrobić zagraniczne zakupy na platformach e-commerce za pośrednictwem Blika. To prawdziwy przełom i zapowiedź europejskiej ekspansji.

Blik wreszcie dostępny poza Polską – w tym kraju zapłacisz za zakupy

Polski Standard Płatności już w 2019 roku zapowiedział, że Blik nie zatrzyma się wyłącznie na złotówkach. Prawdziwy przełom nastąpił w listopadzie 2025 roku, kiedy to z portugalskiego systemu płatności MB Way przesłano przelew na telefon zarejestrowany w systemie Blik do klienta Santander Bank Polska. Transakcja realizowana była w walucie euro.

Proces ten był jednak tylko formą prezentacji, a nie powszechnym udostępnieniem Blika w innych krajach niż Polska. Teraz sytuacja wreszcie się zmienia. Po przeprowadzonym w marcu 2026 roku pilotażu startuje faza testów friends & family. Jak podkreśla operator systemu Blik, jest to ważny etap budowy płatności Blik w Europie.

Na początek polscy klienci słowackich sklepów internetowych będą mogli zapłacić za zakupy za pomocą Blika. Transakcje mają być realizowane w walucie euro, jednak przed ich zatwierdzeniem użytkownik zobaczy kurs wymiany wraz z kwotą po przeliczeniu na złotówki, natomiast sprzedawcy otrzymają środki za zakupy w euro.

Słowacja to dopiero początek – Blik chce przełamać bariery w Europie

Jak wspomina Blik, operatorem usługi jest spółka łącząca polski system ze słowackim e-commerce Blik SK, a za przeliczenie kwoty na złotówki odpowiada bank UniCredit. Warto podkreślić, że zaanonsowane rozwiązanie nie wymaga od banków czy aplikacji żadnych modyfikacji, dzięki czemu technologia może być w przyszłości szybko i łatwo rozszerzana.

W praktyce rozwiązanie to ma ułatwić Polakom płacenie nie tylko za zagraniczne zakupy, ale również m.in. podczas opłacania rezerwacji czy usług. Blik twierdzi, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad 21 milionów użytkowników z Polski.

To jednak nie koniec, bo – zgodnie z planem – w czwartym kwartale 2026 roku usługa Blik ma zostać rozszerzona i działać także w przeciwnym kierunku. Oznacza to, że klienci słowackich banków będą mogli płacić za zakupy w polskich sklepach internetowych.

Wygląda na to, że firma chce przełamać bariery między rynkami europejskich krajów. W przyszłości rozwiązanie ma być rozwijane w całej Europie.