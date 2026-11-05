Chiński gigant przejmie Media Markt. Niemcy dostali zielone światło

W 2025 roku właściciel Media Markt oficjalnie poinformował o przyjęciu oferty wykupienia jego udziałów przez JD.com, chińskiego giganta e-commerce. Komisja Europejska dała zielone światło dla tej transakcji, jednak pod pewnymi warunkami.

JD.com przejmie właściciela Media Markt. Zgoda jest jednak warunkowa

Komisja Europejska poinformowała, że wyraziła warunkową zgodę na przejęcie Ceconomy przez JD.com. Pierwsza z ww. firm jest właścicielem marek Media Markt, Media World (sklepy pod takim szyldem funkcjonują we Włoszech) oraz Saturn. Druga z kolei prowadzi jedną z największych platform zakupowych w Chinach (w 2026 roku JD.com uruchomiło platformę e-commerce pod nazwą Joybuy w sześciu krajach w Europie).

Przed wyrażeniem zgody na przejęcie Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie, które wykazało, że JD.com otrzymało dotacje w formie preferencyjnego finansowania, ulg podatkowych i grantów od chińskiego rządu. Ponadto stwierdzono, że subsydia mogą prowadzić do potencjalnego zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE, ponieważ przyczyniły się do rozwoju potencjału logistycznego i technologicznego. W dodatku mogą pozwolić stosować agresywną politykę cenową, która może być szkodliwa dla innych uczestników rynku.

W związku z powyższym uczestnicy transakcji zaproponowali przeprowadzanie transakcji wewnątrzgrupowych pomiędzy JD.com i Ceconomy na warunkach rynkowych oraz świadczenie usług magazynowych i logistycznych przez JD.com na rzecz sprzedawców detalicznych zewnętrznych na takich samych warunkach jak dla Ceconomy, a także udostępnianie na podobnych warunkach usług technologicznych osobom trzecim.

Komisja Europejska zgodziła się, że takie środki zapobiegną nieuczciwej konkurencji na rynku europejskim, dlatego wyraziła warunkową zgodę na przejęcie Ceconomy przez JD.com. Ustalone warunki mają obowiązywać przez 10 lat.

Co dalej z Media Markt w Polsce po przejęciu przez JD.com?

W oficjalnym komunikacie Ceconomy utrzymuje, że współpraca z chińskim gigantem ma na celu kształtować i przewodzić transformacji europejskiego handlu detalicznego. Zapewniono również, że model biznesowy i strategia pozostają niezmienne oraz stanowią podstawę przyspieszonego rozwoju, a Chińczycy zobowiązali się do ochrony fundamentów, które są szczególnie ważne dla pracowników, marek i rynków.

Ceconomy nie deklaruje wprost, że marki Media Markt, Media World i Saturn zostaną utrzymane przy życiu, jednak według wcześniej przekazanych informacji na pewno nie dojdzie do żadnych zmian w tym obszarze przynajmniej w ciągu 5 najbliższych lat.