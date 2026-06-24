Blik rozszerza zasięg w Europie. Nowość jest już dostępna

Blik wykonał kolejny krok w ramach europejskiej ekspansji. Nowość powinni docenić turyści, którzy zdecydują się na wyjazd w Tatry Słowackie.

Blik dostępny nie tylko w Polsce

Podejrzewam, że wielu Polaków nie wyobraża sobie funkcjonowania bez Blika. Tymczasem ten system płatności jest niemal nieznany i niedostępny poza granicami Polski. Co więcej, dopiero od niedawna zaczęło się coś zmieniać w tej kwestii i – owszem – Blik jest świetnym rozwiązaniem, ale może być już za późno na wyraźniejsze wejście na inne rynki.

Wypada tutaj odnotować, że w listopadzie 2025 roku przelewy na telefon Blik przestały być już tylko w złotówkach. Wówczas, w ramach prezentacji, z portugalskiego systemu płatności MB Way przesłano przelew na telefon zarejestrowany w systemie Blik do klienta Santander Bank Polska.

W kwietniu tego roku ogłoszono, że polscy klienci mogą zapłacić za zakupy w słowackich sklepach za pośrednictwem Blika. Z kolei miesiąc później dowiedzieliśmy się o rewolucji płatniczej w Europie, której częścią będzie Blik. To jednak nie koniec, bowiem właśnie został wykonany kolejny krok.

fot. ThorstenF | Pixabay | Blik

Blikiem zapłacisz za noclegi w kurortach w Tatrach Słowackich

W ramach zapowiedzianej ekspansji systemu w strefie euro, Blik został wdrożony w dużych kurortach w Tatrach Słowackich. Oznacza to, że polscy turyści mogą już płacić w systemie rezerwacyjnym grupy Tatry Mountain Resorts (TMR), która zarządza m.in. hotelami na Słowacji, w Czechach i Austrii.

Od teraz użytkownicy Blika, którzy rezerwują pobyt przez stronę tmrhotels.com, mogą zdecydować się na płatność w euro, korzystając z polskiego rozwiązania. To wszystko w równie łatwy sposób, jak w trakcie dokonywania zakupów w Polsce.

Warto dodać, że należność jest automatycznie przeliczna na złotówki. Z kolei ostateczna kwota, którą trzeba zapłacić, wyświetla się na ekranie przed zatwierdzeniem transakcji. Właśnie ten model rozliczeń ma w założeniach objąć wszystkie banki w strefie euro, które wdrożą polski system.

Pozostaje więc trzymać kciuki za dalszy rozwój Blika w Europie. Miejmy nadzieję, że niebawem usłyszymy o kolejnym sukcesywnym wdrożeniu.