T-Mobile zwiększył zasięg „prawdziwego” 5G w Polsce

W trzecim kwartale 2026 roku T-Mobile zwiększył zasięg „prawdziwego” 5G, jednak wciąż nie można powiedzieć, że technologia ta jest powszechnie dostępna.

T-Mobile zwiększył zasięg „prawdziwego” 5G w trzecim kwartale 2026 roku

W okresie, obejmującym miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, T-Mobile uruchomił 155 nowych stacji bazowych, zapewniających zasięg 5G Bardziej, czyli w paśmie C. Dla przypomnienia, w październiku 2023 roku T-Mobile wygrał rezerwację bloku D, który obejmuje częstotliwości z zakresu 3700-3800 MHz (operator zapłacił za nią blisko 497 milionów złotych, co było najwyższą ceną za blok w tej aukcji).

Uruchomienie 155 nowych stacji bazowych w trzecim kwartale 2026 roku przełożyło się na zwiększenie zasięgu 5G T-Mobile w paśmie C – aktualnie 5G Bardziej jest dostępne dla około 2/3 populacji Polski, a technologia ta działa na 40% nadajnikach operatora. Z kolei 5G na wszystkich wykorzystywanych przez T-Mobile częstotliwościach (w tym 2100 i 700 MHz) obejmuje swoim zasięgiem już 95% mieszkańców Polski.

Dłuższe wieczory, to więcej czasu na bliskość. Dlatego dbamy, by każdy był w jej zasięgu.



Zobaczcie podsumowanie naszych działań z minionego tygodnia:



Nowe stacje bazowe: 7 🚀

Łączna liczba stacji: 12 861 🚀



🛜 Liczba stacji z 5G w paśmie C: 5 306

🆕 Nowe stacje 5G w… pic.twitter.com/CLUafzK8xo — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) November 4, 2026

Równocześnie operator modernizuje swoją dotychczas wykorzystywaną sieć mobilną – do tej pory zmodernizowano już ponad 11,7 tys. stacji bazowych, w tym 96% własnej infrastruktury. Proces ten zatem wkrótce powinien zostać zakończony.

Ponadto T-Mobile rozwija własną sieć światłowodową – obecnie jej długość to już niemal 39 tysięcy kilometrów, a w samym 2026 roku zwiększyła się ona o blisko 2000 kilometrów. Dzięki temu już 83% stacji bazowych, które obsługują 5G w paśmie C, jest podłączonych światłowodem.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w sierpniu 2026 roku ogłoszono, że Deutsche Telekom, właściciel T-Mobile Polska, przejmie Fiberhost i Inea za około 1 miliard euro.

T-Mobile ma coraz więcej klientów

W trzecim kwartale 2026 roku operator zwiększył nie tylko zasięg sieci 5G w paśmie C i innych technologiach oraz długość własnej sieci światłowodowej, ale też bazę klientów, gdyż na koniec września 2026 roku obsługiwał ponad 13,5 miliona klientów – o 115 tysięcy więcej niż rok temu.

Co dla niego najistotniejsze, znacząco zwiększyła się liczba klientów abonamentowych – z 7,301 do 7,688 miliona, czyli o 387 tysięcy. Rok do roku zmniejszyła się za to liczba użytkowników ofert przedpłaconych – z 6,102 do 5,83 miliona (tj. o 272 tysiące). Przybyło też 117 tysięcy klientów internetu szerokopasmowego.

Liczba klientów T-Mobile w trzecim kwartale 2026 roku (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Warto również przypomnieć, że według Urzędu Komunikacji Elektronicznej T-Mobile uzyskał najlepszy wynik pod względem przenoszenia numerów w trzecim kwartale 2026 roku – zyskał netto 26541 numerów, podczas gdy Orange zyskał 8637, a Play i Plus stracili odpowiednio 10782 i 50935.

Operator podał też, że całkowite przychody za trzeci kwartał 2026 roku przekroczyły 2 miliardy złotych i były wyższe o 9,7% rok do roku. EBITDA AL osiągnęła zaś poziom 581 milionów złotych (wzrost o 8,7% r/r).