T-Mobile zwiększył zasięg „prawdziwego” 5G w Polsce

W trzecim kwartale 2026 roku T-Mobile zwiększył zasięg „prawdziwego” 5G, jednak wciąż nie można powiedzieć, że technologia ta jest powszechnie dostępna.
T-Mobile zwiększył zasięg „prawdziwego” 5G w trzecim kwartale 2026 roku
W okresie, obejmującym miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, T-Mobile uruchomił 155 nowych stacji bazowych, zapewniających zasięg 5G Bardziej, czyli w paśmie C. Dla przypomnienia, w październiku 2023 roku T-Mobile wygrał rezerwację bloku D, który obejmuje częstotliwości z zakresu 3700-3800 MHz (operator zapłacił za nią blisko 497 milionów złotych, co było najwyższą ceną za blok w tej aukcji).
Uruchomienie 155 nowych stacji bazowych w trzecim kwartale 2026 roku przełożyło się na zwiększenie zasięgu 5G T-Mobile w paśmie C – aktualnie 5G Bardziej jest dostępne dla około 2/3 populacji Polski, a technologia ta działa na 40% nadajnikach operatora. Z kolei 5G na wszystkich wykorzystywanych przez T-Mobile częstotliwościach (w tym 2100 i 700 MHz) obejmuje swoim zasięgiem już 95% mieszkańców Polski.
Równocześnie operator modernizuje swoją dotychczas wykorzystywaną sieć mobilną – do tej pory zmodernizowano już ponad 11,7 tys. stacji bazowych, w tym 96% własnej infrastruktury. Proces ten zatem wkrótce powinien zostać zakończony.
Ponadto T-Mobile rozwija własną sieć światłowodową – obecnie jej długość to już niemal 39 tysięcy kilometrów, a w samym 2026 roku zwiększyła się ona o blisko 2000 kilometrów. Dzięki temu już 83% stacji bazowych, które obsługują 5G w paśmie C, jest podłączonych światłowodem.
W tym miejscu warto przypomnieć, że w sierpniu 2026 roku ogłoszono, że Deutsche Telekom, właściciel T-Mobile Polska, przejmie Fiberhost i Inea za około 1 miliard euro.
T-Mobile ma coraz więcej klientów
W trzecim kwartale 2026 roku operator zwiększył nie tylko zasięg sieci 5G w paśmie C i innych technologiach oraz długość własnej sieci światłowodowej, ale też bazę klientów, gdyż na koniec września 2026 roku obsługiwał ponad 13,5 miliona klientów – o 115 tysięcy więcej niż rok temu.
Co dla niego najistotniejsze, znacząco zwiększyła się liczba klientów abonamentowych – z 7,301 do 7,688 miliona, czyli o 387 tysięcy. Rok do roku zmniejszyła się za to liczba użytkowników ofert przedpłaconych – z 6,102 do 5,83 miliona (tj. o 272 tysiące). Przybyło też 117 tysięcy klientów internetu szerokopasmowego.
Warto również przypomnieć, że według Urzędu Komunikacji Elektronicznej T-Mobile uzyskał najlepszy wynik pod względem przenoszenia numerów w trzecim kwartale 2026 roku – zyskał netto 26541 numerów, podczas gdy Orange zyskał 8637, a Play i Plus stracili odpowiednio 10782 i 50935.
Operator podał też, że całkowite przychody za trzeci kwartał 2026 roku przekroczyły 2 miliardy złotych i były wyższe o 9,7% rok do roku. EBITDA AL osiągnęła zaś poziom 581 milionów złotych (wzrost o 8,7% r/r).
Trzeci kwartał był szczególnie ważny z perspektywy biznesowej. Mocne tempo wzrostu, które osiągnęliśmy w pierwszej połowie roku, nie tylko utrzymało się, ale wręcz przyspieszyło, potwierdzając atrakcyjność naszej oferty oraz zaufanie klientów do marki T‑Mobile. Wzrost przychodów był efektem mocnych wyników we wszystkich kluczowych obszarach rynku konsumenckiego i biznesowego. Juraj Andras, Członek Zarządu T-Mobile Polska ds. Finansowych