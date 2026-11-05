Zadebiutował tani, kompaktowy tablet dla mniej wymagających

Na rynku regularnie pojawiają się nowe, kompaktowe tablety. Jednym z najnowszych jest Teclast T60 Mini w bardzo atrakcyjnej cenie. Teraz do tego grona dołączył również niedrogi Alldocube iPlay 80 Mini.

Alldocube iPlay 80 Mini to kompaktowy tablet dla mniej wymagających

Na rynku dostępnych jest wiele niedużych tabletów, oferujących wyśrubowaną specyfikację techniczną. Tablet Alldocube iPlay 80 Mini jest jednak przedstawicielem budżetowych konstrukcji, w związku z czym jego parametry nie są imponujące. To propozycja dla (naprawdę) mało wymagających.

Alldocube iPlay 80 Mini (źródło: Alldocube)

Ekran (IPS) w tym urządzeniu ma nie tylko niewielką przekątną, bo 8,68 cala, ale też rozdzielczość, gdyż ta wynosi jedynie 1340×800 pikseli, co przekłada się na marne 179 ppi. Tak samo niska jest maksymalna jasność – 350 nitów. Jedynym plusem jest funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, ewentualnie też szersze ramki, zapewniające pewniejszy chwyt bez obaw o przypadkowe dotknięcie wyświetlacza wnętrzem dłoni w pozycji poziomej (horyzontalnej).

Osoby, które zdecydują się kupić tablet Alldocube iPlay 80 Mini, nie powinny mieć również wysokich wymagań wobec wydajności, jako że na pokładzie znajduje się procesor Unisoc T610 1,8 GHz (12 nm) i 4 GB RAM. Pamięci wewnętrznej także jest niewiele – 64 GB – aczkolwiek można ją rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Alldocube iPlay 80 Mini (źródło: Alldocube)

Wśród niewielu zalet tego urządzenia można wymienić głośniki stereo i dwa sloty na karty SIM w formacie nano (obsługiwana jest sieć 4G/LTE) oraz GPS. Akumulator z kolei ma pojemność 5850 mAh i można ładować go przewodowo z mocą 18 W, ale producent nie podaje przykładowych czasów pracy w określonych scenariuszach.

Ponadto tablet Alldocube iPlay 80 Mini pracuje pod kontrolą systemu Android 16, ma wymiary 212,1×124,8×7,8 mm oraz dwa aparaty (5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie) i złącze USB-C (USB 2.0).

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini jest tani

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini zadebiutował w Japonii, gdzie trzeba zapłacić za niego od 13999 jenów, co jest równowartością około 345 złotych. Producent nie potwierdził globalnej dostępności, ale można spodziewać się jej w nieodległej przyszłości.