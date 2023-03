Przełomowy moment w historii Revoluta – czegoś takiego jeszcze nie było

Z usług brytyjskiego fintechu korzysta na całym świecie już ponad 27 mln klientów. Revolut ciężko pracował na swój sukces, który niewątpliwie odniósł, również w Polsce. W końcu może powiedzieć, że się opłacało. Nastąpił bowiem przełomowy moment w jego historii.

Czegoś takiego w historii Revoluta jeszcze nie było

Brytyjski fintech opublikował dziś raport roczny za rok finansowy, zakończony 31 grudnia 2021 roku. Informuje w nim, że jego przychody potroiły się względem przychodów za 2020 rok do kwoty 636 mln funtów brytyjskich. Skorygowana EBITDA wyniosła zaś 100,3 mln GBP, a zysk netto 26,3 mln (operacyjny 59,1 mln). Tutaj warto zauważyć, że był to pierwszy pełny rok w historii Revoluta, który zamknięto z zyskiem, a założono go w 2015 roku.

Rok 2021 był kamieniem milowym dla firmy, ponieważ był to pierwszy rok, w którym osiągnęła rentowność. Dobre wyniki finansowe są potwierdzeniem tego, że Revolut z powodzeniem przeszedł ewolucję od „start-upu”, który koncentruje się wyłącznie na wzroście, do „scale-upu”, który chce się rozwijać z zyskiem. Martin Gilbert, Przewodniczący rady dyrektorów w brytyjskim fitechu

Revolut dodaje, że tak dobre wyniki finansowe za 2021 rok to również efekt m.in. wzrostu o ponad 50% liczby aktywnych klientów detalicznych (tygodniowo). Ponadto odnotowano także wzrost klientów, korzystających z płatnych planów, aż o 75%, co znacząco przyczyniło się do wzrostu przychodów. Jednocześnie zauważono wzrost średnich wydatków na użytkownika o 10% – oznacza to, że klienci korzystają z niego z coraz większą intensywnością, a także salda depozytów – w grudniu 2021 roku wyniosły one do 7,4 mld GBP i były o 58% wyższe niż rok wcześniej (4,6 mld).

Pełny raport za 2021 rok jest dostępny pod tym linkiem.

Revolut w 2022 roku

2021 rok, choć ważny dla brytyjskiego fintechu, to jednak już dość odległa przyszłość, ale przy okazji podano też kilka faktów na temat działalności w 2022 roku. Przychody za ubiegły rok wyniosły ponad 850 mln funtów, zatem były wyższe o więcej niż 30% w porównaniu do przychodów, osiągniętych w 2021 roku. Na tę chwilę informacje o wysokości ewentualnego zysku nie są dostępne.

Dowiedzieliśmy się natomiast, że obecnie z usług brytyjskiego fintechu korzysta na całym świecie ponad 27 mln użytkowników (klientów detalicznych), z czego ponad 2 mln w samej Polsce. W 2022 roku do tego grona dołączyło ponad 9 mln nowych klientów, a od początku 2021 roku ich łączna liczba zwiększyła się ponad dwukrotnie. Jednocześnie w ciągu minionego roku wprowadził wiele nowych usług, jak na przykład Revolut <18, Revolut Pay oraz usługę Pay Later.

Przy okazji Revolut podał, że w 2022 roku liczba jego pracowników podwoiła się do ponad 6000. Tutaj jako ciekawostkę można dodać, że brytyjski fintech jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, gdyż w 2022 roku otrzymał ponad 300 tysięcy (!) podań o pracę, a do programu stażowego i dla absolwentów „Rev-celerator” zgłosiło się 3000 osób.

Jeśli natomiast chodzi o 2023 rok, to Revolut nadal zamierza się prężnie rozwijać, m.in. wchodząc na nowe rynki – jak Brazylia, Indie, Meksyk i Nowa Zelandia. Ponadto niedawno uruchomiono staking kryptowalut.

Będzie nam miło, jeśli zarejestrujcie się do Revoluta z naszego linku polecającego – z góry dziękujemy za Wasze wsparcie!