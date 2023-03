Klienci tego operatora muszą zmienić przyzwyczajenia – nie ma odwrotu

Wiele osób nie lubi zmian, szczególnie gdy używany produkt spełnia oczekiwania użytkownika. Czasami jednak nie ma wyboru – trzeba zmienić przyzwyczajenia. Tak jest w przypadku klientów tego operatora – od dziś muszą korzystać z innej aplikacji do zarządzania swoim kontem.

Klienci operatora Virgin Mobile muszą zainstalować nową aplikację

Użytkownicy oferty na kartę w sieci Virgin Mobile już od kilku tygodni otrzymywali SMS-y z informacją, że od 1 marca 2023 roku zyskają oni możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej Play24. Jednocześnie z końcem lutego bieżącego roku stracili dostęp do aplikacji Klubu Virgin Mobile. Operator de facto nie pozostawił zatem wyboru klientom.

Jako że dziś wybiła „godzina zero”, tj. 1 marca 2023 roku, osoby, posiadające numer w ofercie Virgin Mobile na kartę, które chcą zarządzać swoim kontem z poziomu smartfona, muszą pobrać na niego aplikację Play24. Na urządzenia z systemem Android jest ona dostępna w sklepie Google Play, natomiast na iPhone’y w Apple App Store.

Dlaczego warto zainstalować aplikację Play24?

Choć pojawiają się słowa krytyki wobec tego programu, to zarówno w sklepie Google Play, jak i App Store ma on średnią ocen na poziomie 4,7 gwiazdki, zatem zdecydowana większość użytkowników jest z niego zadowolona. Ja swego czasu, będąc klientem Play, też korzystałem z tej aplikacji i nie miałem do niej zastrzeżeń. Teraz jednak klienci Virgin Mobile nie mają wyboru, bowiem stracili dostęp do Klubu Virgin Mobile na urządzeniach mobilnych.

Aby zachęcić klientów Virgin Mobile do pobrania aplikacji Play24, operator przygotował specjalną ofertę – osoby, które korzystają z oferty na kartę i zalogują się do tego programu, otrzymają jednorazowy pakiet 20 GB do wykorzystania przez 30 dni. Wystarczy go aktywować.

Przy okazji operator zapewnił, że oferta Virgin Mobile wciąż będzie rozwijana. Ponadto poinformował, że na podobną zmianę muszą przygotować się też użytkownicy taryf na abonament – w niedalekiej przyszłości oni również zostaną zmuszeni do korzystania z Play24.

Nowe pakiety roamingowe w Virgin Mobile

Od początku marca 2023 roku operator udostępnia również klientom Virgin Mobile na kartę nowe pakiety internetowe do wykorzystania poza granicami Polski:

500 MB w roamingu w Unii Europejskiej za 6 złotych,

1 GB w UE za 10 złotych,

3 GB w UE za 28 złotych,

300 MB poza Unią Europejską za 50 złotych,

1 GB poza UE za 100 złotych,

5 GB poza UE za 150 złotych,

150 MB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za 60 złotych.