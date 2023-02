Revolut uruchamia Staking, dzięki któremu możesz zarobić, nic nie robiąc

Pomnażanie majątku wbrew pozorom nie jest trudne. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, zarówno bezpiecznych, jak i bardziej ryzykownych – każdy znajdzie odpowiedni dla siebie. Revolut ogłosił dziś uruchomienie Stakingu, dzięki któremu można zarobić na posiadanych kryptowalutach, nic z nimi nie robiąc. Na czym to polega i ile można zyskać?

Revolut uruchamia Staking, czyli pasywne zarabianie na kryptowalutach

Na początku trzeba zaznaczyć, że kryptowaluty, z uwagi na swoją charakterystykę, mogą bardzo szybko zyskiwać, ale też tracić na swojej wartości. Do obracania nimi jest potrzebna wiedza na temat mechanizmów, które nimi rządzą, jednak mimo wszystko nigdy nie ma gwarancji, że przyniosą oczekiwany zysk. Podobnie jest z akcjami na giełdzie. Osoby, które nie akceptują związanego z nimi ryzyka, mogą pomnażać swoje oszczędności na przykład na kontach oszczędnościowych i lokatach albo wykupując obligacje.

Mimo wszystko kryptowaluty wciąż cieszą się dużą popularnością – Staking, uruchomiony dziś przez Revolut, jest przeznaczony dla osób, które je posiadają (lub planują kupić) i chcą na nich zarobić w mniej ryzykowny sposób. Aby zacząć stakować kryptowaluty, należy w aplikacji przejść do zakładki Krypto, a następnie wybrać kryptowalutę i aktywować Staking.

Aktualnie stakować można Ethereum, Cardano, Polkadot i Tezos (tę przedostatnią dało się dostać „za darmo”, tj. za wypełnienie kilku quizów, przygotowanych przez Revolut). Według deklaracji brytyjskiego fintechu, stopa zwrotu może sięgnąć nawet 11,65% w skali roku. Wielkość nagród wynika z ilości stakowanych tokenów. Częstotliwość wypłat, ich wielkość i minimalna ilość stakowanych tokenów określone są osobno dla każdej kryptowaluty.

Czy Staking jest bezpieczny?

Staking (proof of stake) to forma uczestnictwa w sieci. Stakerzy odgrywają ważną rolę w mechanizmie, który zabezpiecza blockchain i pozwala na jego funkcjonowanie. Stakując, użytkownicy wspierają sieć w podobny sposób, w jaki robią to minerzy. Za zabezpieczanie blockchaina są wynagradzani.

Revolut deklaruje, że stakowanie jest bezpieczne – stakowane środki przechowywane są u zaufanych partnerów powierniczych. Po zaskończeniu Stakingu saldo zostanie jednak zablokowane na 29 dni – przez ten okres sprzedaż zablokowanych pozycji nie będzie możliwa, nawet jeśli stracą na wartości. Wciąż, co jest standardem w przypadku kryptowalut, istnieje ryzyko utraty kapitału – należy być tego świadomym.

