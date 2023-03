Dell XPS 15 stuningowany o najnowsze komponenty. Ile kosztuje nowa wersja?

Producenci laptopów rozpoczęli masowe aktualizowanie swoich popularnych serii urządzeń. Dell wprowadza nowy model do linii XPS 15, oznaczony numerem 9530, który na pierwszy rzut oka wcale nie różni się od poprzednich generacji, jednak jego wnętrze zostało stuningowane o najnowsze komponenty z oferty Intela i NVIDII.

DELL XPS 15 (9530) – tuning w postaci Intel Core i9 i najnowszego RTX-a 4070… który może nieco zawieść

Najnowszy model z popularnej serii laptopów amerykańskiego giganta technologicznego to tak naprawdę już kolejna generacja, która czerpie garściami z propozycji wydanej kilka generacji temu. Dlaczego? Od kilku lat – dokładnie od modelu 9500 – firma kurczowo trzyma się stylistyki obudowy, która wprowadziła niezwykle cienkie (symetryczne!) ramki ekranu.

Wersja oznaczona numerem „9530” została stuningowana o świeżutkie komponenty – procesory 13. generacji Intel Raptor Lake i mobilne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace. Specyfikacja sprzętowa będzie zależała tak naprawdę od konfiguracji – do dyspozycji mamy maksymalnie Dell XPS 15 9530 z procesorem Core i9-13900H, natomiast warto zaznaczyć, że do sprzedaży trafią także wersje z i7-13700H oraz i5-13500H, lecz niezależnie od wariantu układy będą wspierane pamięcią RAM DDR5-4800 o maksymalnej pojemności 64 GB.

Dell XPS 15 9530 ma być sprzedawany z kilkoma kartami graficznymi – do dyspozycji będzie ARC A370M oraz układy GeForce RTX 4050, 4060 i 4070. Mimo obecności RTX-ów najnowszej generacji, każdy z nich ma ograniczoną moc TGP do 40 W, jednak nie jest to laptop stworzony do grania, co warto zaznaczyć. Pamięci na dysku SSD nie zabraknie – producent zaimplementuje tu nawet 4 TB.

Reszta specyfikacji obejmuje 15,6-calowe ekrany w dwóch wersjach – 1920×1200 pikseli lub dotykowy OLED 3,5K (3456×2160 pikseli). Cechą wspólną wszystkich wersji laptopa Dell XPS 15 9530 będzie aspekt łączności – WiFi 6 oraz Bluetooth 5.2, a także 2x Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, Jack 3,5 mm i czytnik kart SD.

Za laptop w wersji z procesorem Core i9, 32 GB RAM, dyskiem SSD o pojemności 1 TB i ekranem OLED przyjdzie klientom zapłacić 2949 dolarów (równowartość ~12900 złotych).

Jest też 17-calowy DELL XPS 17 i… komputer stacjonarny

Dell wprowadzi do sprzedaży również XPS 17 (9730), który będzie się nieco różnił od swojego mniejszego brata. Firma w tym modelu zaimplementowała większy wyświetlacz o wyższej rozdzielczości (bez wersji z matrycą OLED), a TGP kart graficznych zwiększono z 40 do 60 W oraz dodano konfigurację z RTX-em 4080. Sprzęt ma także do dyspozycji mnóstwo portów (4x Thunderbolt 4!), no i oczywiście ma większe wymiary.

Cena również będzie większa – za wersję z i9 i RTX 4070 trzeba będzie zapłacić 3399 dolarów (~14900 złotych).

Co ciekawe, firma wprowadzi do sprzedaży także stacjonarny komputer Dell XPS Desktop (8960) w wielu wersjach – z procesorem i5-13400 i kartą graficzną GTX 1650 Super, ale też w wariancie z i9-13900K oraz RTX-em 4090 lub Radeonem RX 7900 XTX. Za wersję z i7 i RTX 4080 przyjdzie zapłacić 2850 dolarów (~12500 złotych).