Najnowsze gry Ubisoft za darmo (ale tylko na miesiąc)

Jesteśmy świeżo po tegorocznym wydarzeniu Ubisoft Forward 2022, po którym emocje już powoli opadają. Obok wyczekiwanych zapowiedzi kolejnych kilku gier z serii Assassin’s Creed oraz Skull&Bones (i kilku gier mobilnych) dowiedzieliśmy się, że pogramy w najnowsze gry firmy zupełnie za darmo, ale tylko na miesiąc, dzięki subskrypcji Ubisoft+.

Miesięczna subskrypcja Ubisoft+ za darmo i to dla wszystkich

Oczywiście, najważniejszym momentem całego Forward 2022 była prezentacja Assassins’s Creed Mirage, czyli pierwszego od lat (a mianowicie trylogii Ezio Auditore) pełnoprawnego „Assassina”, w którym to wspinaczka i skrytobójstwa będą motywem przewodnim. Obok tego dostaliśmy kolejną naprawdę dobrą informację – o możliwości zagrania w najnowsze (ale nie tylko) gry marki całkowicie za darmo.

Od 10 września przez kolejny miesiąc – do 10 października będzie można odebrać darmowy okres próbny abonamentu Ubisoft+. Najważniejszy jest w tym fakt, że nie tylko nowi użytkownicy usługi skorzystają na tym, ale także powracający będą mogli cieszyć się najnowszymi produkcjami francuskiego giganta growego.

Do dyspozycji za darmo są dwa plany – pierwszy to PC ACCESS, który normalnie kosztuje 59,90 złotych na miesiąc, gdzie gry oczywiście musimy pobrać (jest też możliwość grania przy pomocy GeForce NOW).

Drugi natomiast to MULTI ACCESS, którego regularny koszt to 69,90 złotych miesięcznie, gdzie dostajemy także dostęp do grania w chmurze za sprawą Google Stadia, co przyda się w razie, jeśli mamy słabszy komputer, ale szybki internet.

Najnowsze gry Ubisoftu do ogrania

Dzięki subskrypcji otrzymujemy do dyspozycji ponad 100 gier (a dokładnie 140 tytułów), w które wliczają się cała seria Assassin’s Creed – w tym Valhalla Complete Edition, gdzie znajdziemy wszystkie dodatki – Gniew Druidów, Oblężenie Paryża, a także najnowszy Świt Ragnaröku.

Miesiąc to z pewnością za mało, żeby ograć każdą dostępną grę, ale bezproblemowo w tym czasie da się skończyć ostatniego Far Cry 6. Warto dodać, że jeśli nie anulujemy subskrypcji do 30 dni od jej odebrania, to będziemy musieli normalnie zapłacić wyżej wymienione wartości.

Dla zapominalskich zalecam od razu anulować abonament w ustawieniach (oczywiście wciąż będziecie mieli dostęp do gier). Natomiast jeśli Ubisoft+ przypadnie do gustu, w każdym momencie można ją reaktywować.