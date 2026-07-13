Revolut wystartował z nową promocją. Wystarczy płacić za zakupy

Revolut przygotował atrakcyjną promocję w ramach nowej współpracy, zawartej ze znaną platformą zakupową. Twoje korzyści będą teraz aż pięciokrotnie większe.

Nowa promocja w Revolut. Rób zakupy i zyskuj więcej

We wrześniu 2025 roku informowaliśmy, że Revolut ma już 5 milionów klientów w Polsce. W przyciągnięciu kolejnych użytkowników pomaga wdrażanie kolejnych usług. Jedną z nich jest Revolut Pay, które zaanonsowano we wrześniu 2022 roku. Warto wspomnieć, że rozwiązanie to pozwala na szybkie i bezpieczne płatności za zakupy w internecie.

W listopadzie 2025 roku Revolut Pay zostało wdrożone na Booking. Dzięki temu użytkownicy platformy oraz klienci banku mogą łatwo płacić za podróże, loty, rezerwacje czy wynajem samochodów jednym kliknięciem. Teraz instytucja finansowa stawia kolejny krok naprzód i integruje swoją metodę płatności z Glovo. Jest ona udostępniana milionom klientów Glovo z Polski, a także Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Włoch.

Współpraca Revolut i Glovo (źródło: Revolut)

Dzięki temu kupujący mogą płacić za zamówienia jednym kliknięciem bezpośrednio w aplikacji Revolut. Ponadto transakcje mają być w pełni chronione biometrią i pozwolić na szybkie zakupy bez potrzeby korzystania z tradycyjnej, plastikowej karty.

Płatność Revolut Pay w Glovo to nie tylko wygoda, ale też wymierna korzyść

Płatności poprzez Revolut Pay za zakupy w Glovo mają wiązać się nie tylko z bezpieczeństwem, wygodą i szybkością, ale też szeregiem korzyści w ramach programu RevPunkty (RevPoints), który wprowadzono w lipcu 2025 roku. Z okazji udostępnienia nowej metody płatności w Glovo klienci mogą skorzystać z promocji i zdobywać pięć razy więcej RevPunktów za każde zamówienie w porównaniu do transakcji dokonywanych zwykłą kartą.

Akcja obowiązuje w trakcie trwania kampanii, czyli do 24 lipca 2026 roku (zgodnie z informacją w aplikacji). Po zakończeniu promocji użytkownicy będą mogli odbierać dwa razy więcej punktów za zamówienia w Glovo. Zgromadzone RevPunkty można wymieniać na wybrane benefity, takie jak nagrody podróżne, noclegi, wyjątkowe atrakcje lub zniżki na kolejne zakupy.