Plus opublikował ważny komunikat dla klientów. To skutek nowej oferty

Plus opublikował ważny komunikat dla klientów, w którym zapowiada zaprzestanie świadczenia wybranych usług. To skutek wprowadzenia nowej oferty w lipcu 2026 roku.

Plus wycofuje wybrane pakiety roamingowe. Będą dostępne tylko do 10 sierpnia 2026 roku

Operator poinformował, że od 10 sierpnia 2026 roku przestaną być dostępne pakiety roamingowe Plusa, wprowadzone do oferty w październiku 2025 roku:

Pakiet Europa i Turcja 1 GB za 15 złotych (ważny 24 godziny; dostępny tylko w ofercie na kartę i MIX),

Pakiet Europa i Turcja 2 GB za 50 złotych (ważny 30 dni w ofertach na kartę lub do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego w ofertach na abonament),

Pakiet Europa i Turcja 5 GB za 100 złotych (ważny 30 dni w ofertach na kartę lub do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego w ofertach na abonament),

Pakiet USA 2 GB za 50 złotych (ważny 30 dni w ofertach na kartę lub do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego w ofertach na abonament),

Pakiet USA 5 GB za 100 złotych (ważny 30 dni w ofertach na kartę lub do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego w ofertach na abonament).

Pakiet Europa i Turcja pozwalał korzystać z internetu w ramach wybranego limitu w krajach Unii Europejskiej oraz Andorze, Gibraltarze, Islandii, Liechtensteinie, Mołdawii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Plus informuje, że osoby, które wykupiły pakiet, mogą z niego korzystać do końca jego daty ważności lub wyczerpania dostępnego limitu danych.

Klienci Plusa mogą wykupić nowe pakiety roamingowe, dostępne od lipca 2026 roku

Operator, wycofując Pakiet Europa i Turca oraz Pakiet USA, nie zostawia jednak swoich klientów z niczym, zmuszając ich do ponoszenia (czasem bardzo) wysokich kosztów w roamingu, ponieważ w lipcu 2026 roku Plus wprowadził nowe pakiety roamingowe:

Pakiet Europejski 10 GB za 30 złotych,

Pakiet Światowy 1 GB za 35 złotych,

Pakiet Światowy 3 GB za 90 złotych,

Pakiet Światowy 5 GB + 30 minut + 30 SMS-ów za 130 złotych,

Pakiet Światowy 10 GB + 60 minut + 60 SMS-ów za 200 złotych.

Z kolei dla użytkowników ofert na kartę i MIX (który Plus wycofał w 2021 roku) wprowadzono pakiet Bezpieczny Internet Świat za 15 złotych, zapewniający 1 GB internetu w roamingu na 24 godziny.

Aktywuje się on automatycznie po rozpoczęciu transmisji danych za granicą, a po zużyciu całego pakietu dalsze korzystanie z internetu jest blokowane. Jeśli klient chce dalej mieć dostęp do sieci, może aktywować kolejny pakiet 1 GB za 15 złotych na 24 godziny.