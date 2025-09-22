Więcej Polaków korzysta z Revolut niż chodzi do szkoły

Revolut poinformował o kolejnym kamieniu milowym w kontekście liczby użytkowników w naszym kraju. Baza klientów, jaką udało mu się zbudować, jest co najmniej imponująca. Gdyby porównać go do pełnoprawnych banków, plasowałby się tuż za podium.

Revolut ma już 5 mln klientów w Polsce!

Operator usługi pochwalił się, że Revolut ma już w Polsce ponad 5 milionów klientów. To trochę więcej niż osób, które w roku szkolnym 2025/2026 będą uczyć się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym kraju (tych – według danych Ministerstwa Edukacji – jest około 4,9 mln).

Co zaś się tyczy usługi Revolut, jej liczba klientów w Polsce rośnie w dynamicznym, a równocześnie dość stałym tempie. Co rok przybywa milion: w 2024 roku były to 4 miliony, w 2023 roku – 3 miliony, a w 2022 roku – 2 miliony. Jak tak dalej pójdzie, to w 2026 roku „pęknie” 6 milionów.

Tymczasem na całym świecie Revolut ma już ponad 60 milionów klientów. Polska jest dla niego czwartym największym rynkiem pod względem liczby klientów – więcej użytkowników ma tylko w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Polacy masowo korzystają z tej aplikacji

Od 2023 roku Revolut pozostaje najczęściej pobieraną aplikacją finansową w Polsce. Na koniec 2024 roku depozyty Polaków w usłudze wyniosły 5,9 miliarda złotych, a każdego miesiąca klienci w naszym kraju realizują średnio 69 milionów transakcji.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Poza kontem wielowalutowym Revolut oferuje także wymianę walut, błyskawiczne przelewy P2P, narzędzia do kontroli wydatków, otwarte konta oszczędnościowe z codzienną kapitalizacją odsetek, handel ETF-ami, złotem i kryptowalutami, jednorazowe karty wirtualne czy też rozbudowaną platformę inwestycyjną. W Revolut inwestuje już blisko 600 tysięcy Polaków.

Do tego 176 tysięcy Polaków używa kont dziecięcych (<18), a 48 tysięcy – kont wspólnych. Podobno już 300 tysięcy osób w naszym kraju skusiło się także na pakiet eSIM w Revolut.

Co dalej? Plany Revolut na 2026 rok

Poza dobiciem do progu 6 milionów klientów, Revolut planuje w przyszłym roku także na dobre wystartować ze swoim programem lojalnościowym RevPoint (użytkownicy zyskają punkty za wykonywane transakcje, które będzie można wymienić na rozmaite nagrody, takie jak mile lotnicze czy zniżki na noclegi).

Revolut chce również kontynuować rozwój swoich podstawowych usług, a globalnie – uzyskiwać licencje bankowe w kolejnych krajach.

Revolut (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Revolut a banki w Polsce

Revolut nie jest bankiem zarejestrowanym w Polsce. Za jego operacje odpowiada Aion Bank z licencją wydaną przez Narodowy Bank Belgii. Można jednak z niego w pełni bezpiecznie korzystać, dzięki regulacjom Europejskiego Banku Centralnego i Banku Litwy.

Ze względu na brak licencji w Polsce, nie można go bezpośrednio porównać z bankami w naszym kraju, ale sprawdziłem z ciekawości, co by było, gdyby się o takie porównanie pokusić. Otóż Revolut pod względem liczby klientów znajdowałby się tuż za podium. Więcej niż 5 milionów klientów mają bowiem jedynie PKO BP (~11,5 mln), Bank Pekao (~6,8 mln) i Santander Bank Polska (~5,4 mln).

W ciągu ostatniego roku przeskoczone zostały: Bank Millennium (~4,8 mln), ING Bank Śląski (~4,6 mln), Alior Bank (~4,4 mln) i mBank (~4 mln).