Tego w Revolut jeszcze nie było. Będziesz korzystać

Revolut wprowadza swoją usługę płatniczą na nową platformę. Dzięki niej zapłacisz za podróże, loty, rezerwacje hoteli czy wynajem samochodu tylko jednym kliknięciem. A do tego odbierzesz przydatne benefity.

Z Revolut zapłacisz za podróże jeszcze łatwiej

Dzięki kontom wielowalutowym w aplikacji Revolut podróże są znacznie wygodniejsze. Przedsiębiorstwo jednak sukcesywnie wdraża kolejne funkcje. Wśród nich warto wspomnieć m.in. o wprowadzonym jesienią 2024 roku Bliku, a także funkcji Travel Mode i Travel Map, które są dostępne dla polskich użytkowników od sierpnia 2025 roku.

Ponadto od sierpnia 2025 roku można również korzystać z programu lojalnościowego RevPoints i zbierać punkty za płatności kartą Revolut. Teraz przyszedł czas na kolejną, praktyczną nowość. Revolut połączył siły z platformą Booking i chce sprawić, aby podróże stały się jeszcze łatwiejsze.

Użytkownicy Booking mogą korzystać z kolejnej usługi płatniczej – Revolut Pay. Jest to szybka metoda płatności online, która została wprowadzona w 2022 roku i do transakcji nie wymaga każdorazowego wpisywania danych. Wystarczy, że podczas płacenia – np. za rezerwację hotelu, nocleg, bilety lotnicze czy wynajem samochodu na platformie Booking – klient wybierze z listy metod płatniczych opcję Revolut Pay, a następnie potwierdzi płatność za pomocą aplikacji.

Dlaczego warto płacić Revolut Pay w Booking?

Jak podkreśla instytucja finansowa, nowa usługa w serwisie Booking usprawnia proces płatniczy, a także zwiększa bezpieczeństwo dzięki biometrycznym systemom bezpieczeństwa. To jednak nie koniec, bo osoby, które skorzystają z usługi Revolut Pay podczas płacenia m.in. za rezerwację hoteli, mogą zdobywać punkty RevPoints.

Benefity te mają być przydzielane za każdą dokonaną transakcję. Dodatkowo w ramach przedświątecznej promocji klienci – aż do 3 stycznia 2026 roku – mogą zdobywać 10 razy więcej punktów RevPoints. Przypomnę, że zebrane punkty można wymieniać w aplikacji Revolut m.in. na mile lotnicze, noclegi czy karty podarunkowe.

Revolut wspomniał, że blisko 9 milionów jego klientów z całego świata korzysta z usług platformy Booking. Z kolei usługę Revolut Pay wybiera już prawie 2 miliony użytkowników miesięcznie.