Aplikacja mObywatel zyskała nową funkcję. Na razie w formie pilotażu

W ostatnich tygodniach aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kilkanaście nowych funkcji i dokumentów. Teraz dołączył do niej kolejny – na razie w formie pilotażu, prowadzonego w ograniczonej grupie uprawnionych użytkowników.

Aplikacja mObywatel z kolejną mLegitymacją. Ruszył pilotaż

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała o rozpoczęciu pilotażu wydawania mLegitymacji OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej) na terenie województwa opolskiego. Jest ona dostępna dla strażaków ratowników OSP oraz osób posiadających uprawnienie do świadczenia ratowniczego.

W ramach prowadzonego pilotażu udostępniono portal mLegitymacja OSP, który umożliwia składanie i obsługę wniosków o wydanie mLegitymacji OSP, a także rozpoczęto współpracę z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz jednostkami OSP w zakresie wdrożenia nowego rozwiązania. Ponadto przekazano jednostkom samorządu terytorialnego niezbędne dane dostępowe do systemu.

Jak tłumaczy Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, pilotaż ma na celu sprawdzenie funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych związanych z procesem składania, weryfikacji i zatwierdzania wniosków o wydanie mLegitymacji OSP.

Nie podano, jak długo potrwa pilotaż mLegitymacji OSP na terenie województwa opolskiego, natomiast zapowiedziano, że po jego zakończeniu i przeanalizowaniu zebranych doświadczeń planowane jest sukcesywne wdrażania mLegitymacji OSP w kolejnych województwach.

Konkretne terminy i szczegółowe zasady będą przekazywane w odrębnych komunikatach.

mLegitymacja OSP w aplikacji mObywatel to nie jedyna nowość, zmierzająca do rządowego programu

Na stronie poświęconej aplikacji mObywatel widnieje informacja, że na etapie realizacji znajdują się również legitymacja emeryta-rencisty MSWiA oraz dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Ponadto trwają prace nad rozwojem mObywatela Juniora i usługi ePłatności. Wśród zaplanowanych dokumentów znajdują się z kolei prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i centralna informacja emerytalna oraz mapa schronów.

W przeszłości portal poświęcony rozwojowi aplikacji mObywatel informował również, że planowane jest wdrożenie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, jednak deklaracja ta regularnie pojawia się i znika z wykazu zaplanowanych dokumentów.

Co prawda samo Ministerstwo Cyfryzacji w przeszłości zapewniało, że jest gotowe do wdrożenia legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi w aplikacji mObywatel, jednak równocześnie twierdziło, że będzie to możliwe, jeśli zostaną wykonane prace po stronie Ministerstwa Zdrowia, Centrum eZdrowia i Narodowego Centrum Krwi, związane z utworzeniem centralnej bazy dawców krwi, a także prace techniczne, formalno-prawne i legislacyjne.