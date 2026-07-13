Wysyp nowości Xiaomi w Polsce. Prawdziwy róg obfitości

Nie można powiedzieć, że Xiaomi rozwiązało worek z nowościami w Polsce. Producent nie zmieściłby bowiem ich wszystkich w nawet dużym worze. W tym przypadku Chińczycy potrzebowaliby co najmniej wywrotki.
Nowe urządzenia Xiaomi trafiły do sprzedaży w Polsce
Do sprzedaży w Polsce trafiły telewizory z serii Xiaomi TV S Mini LED 2026, które zadebiutowały w Europie w marcu 2026 roku. Klienci mają do wyboru pięć modeli:
- 55″ za 2399 złotych,
- 65″ za 3199 złotych,
- 75″ za 4099 złotych,
- 85″ za 6299 złotych,
- 98″ za 9999 złotych.
Xiaomi TV S Mini LED 2026 55"
Telewizory z linii Xiaomi TV S Mini LED 2026 mają ekrany QD-Mini LED o rozdzielczości 4K (3840×2160 pikseli) i jasności do 1200 nitów, a także od 308 do 880 stref podświetlenia (ich liczba różni się w zależności od modelu). Wersje 55″, 65″ i 75″ odświeżają obraz z częstotliwością 120 Hz, a pozostałe z prędkością nawet 144 Hz.
Kolejną nowością chińskiego producenta w Polsce jest Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L, zaprezentowany w styczniu 2026 roku, który kosztuje 699 złotych i umożliwia gotowanie nawet 4 różnych potraw w tym samym czasie (albo różnych składników jednego posiłku). Użytkownik dostaje też do dyspozycji 14 predefiniowanych trybów.
Klienci w Polsce mogą kupić również nowe słuchawki Redmi Headphones Neo – za 269 złotych. Są one wyposażone w przetwornik dynamiczny o wielkości 40 mm i akumulator, który ma wystarczyć nawet na 72 godziny. Dostępna jest też funkcja ANC, wygłuszająca hałas do 42 dB.
Redmi Headphones Neo
Xiaomi oferuje też najbardziej pożądany sprzęt tego lata w Polsce
Zdecydowanie atrakcyjną propozycją dla klientów w Polsce może być również klimatyzator Mijia Air Conditioner GentleAir. Do wyboru są cztery modele:
- 2,6 kW za 2299 złotych do pomieszczeń o powierzchni 10-20 m2 (z montażem 4099 złotych),
- 3,5 kW za 2499 złotych do pomieszczeń o powierzchni 15-25 m2 (z montażem 4299 złotych),
- 5,2 kW za 3099 złotych do pomieszczeń o powierzchni 40-55 m2 (z montażem 5099 złotych),
- 7,0 kW za 3999 złotych do pomieszczeń o powierzchni 50-70 m2 (z montażem 5999 złotych).
Klimatyzator Mijia Air Conditioner GentleAir oferuje szybkie chłodzenie w ciągu 30 sekund oraz nagrzewanie w minutę, więc można z niego zrobić użytek zarówno latem, jak i jesienią oraz zimą. Za pomocą aplikacji Xiaomi Home można zaś monitorować zużycie energii. Możliwa jest też obsługą głosowa z użyciem Asystenta Google (oprócz – klasycznie – pilotem).
Alternatywnie Xiaomi oferuje klimatyzator Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 12K IODU EU w dwóch wersjach:
- 2,6 kW za 2199 złotych do pomieszczeń o powierzchni 10-20 m2 (z montażem 3999 złotych),
- 3,5 kW za 2499 złotych do pomieszczeń o powierzchni 15-25 m2 (z montażem 4299 złotych).
W ostatnim czasie chiński producent wprowadził do sprzedaży w Polsce również m.in. hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU i Xiaomi Electric Scooter 6 Pro oraz robota sprzątającego Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro.