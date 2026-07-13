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Wysyp nowości Xiaomi w Polsce. Prawdziwy róg obfitości

Grzegorz Dąbek·
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Wysyp nowości Xiaomi w Polsce. Prawdziwy róg obfitości

Nie można powiedzieć, że Xiaomi rozwiązało worek z nowościami w Polsce. Producent nie zmieściłby bowiem ich wszystkich w nawet dużym worze. W tym przypadku Chińczycy potrzebowaliby co najmniej wywrotki.

Nowe urządzenia Xiaomi trafiły do sprzedaży w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafiły telewizory z serii Xiaomi TV S Mini LED 2026, które zadebiutowały w Europie w marcu 2026 roku. Klienci mają do wyboru pięć modeli:

  • 55″ za 2399 złotych,
  • 65″ za 3199 złotych,
  • 75″ za 4099 złotych,
  • 85″ za 6299 złotych,
  • 98″ za 9999 złotych.
Gdzie kupić?

Xiaomi TV S Mini LED 2026 55"

ok. 2399 zł
(Przybliżona cena z dnia: 13 lipca 2026)
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Telewizory z linii Xiaomi TV S Mini LED 2026 mają ekrany QD-Mini LED o rozdzielczości 4K (3840×2160 pikseli) i jasności do 1200 nitów, a także od 308 do 880 stref podświetlenia (ich liczba różni się w zależności od modelu). Wersje 55″, 65″ i 75″ odświeżają obraz z częstotliwością 120 Hz, a pozostałe z prędkością nawet 144 Hz.

telewizor xiaomi tv s pro mini led 2026
telewizor xiaomi tv s pro mini led 2026
telewizor xiaomi tv s pro mini led 2026
Xiaomi TV S Mini LED 2026 (źródło: Xiaomi)

Kolejną nowością chińskiego producenta w Polsce jest Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L, zaprezentowany w styczniu 2026 roku, który kosztuje 699 złotych i umożliwia gotowanie nawet 4 różnych potraw w tym samym czasie (albo różnych składników jednego posiłku). Użytkownik dostaje też do dyspozycji 14 predefiniowanych trybów.

frytkownica beztłuszczowa xiaomi dual zone air fryer 12l
frytkownica beztłuszczowa xiaomi dual zone air fryer 12l
Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L (źródło: Xiaomi)

Klienci w Polsce mogą kupić również nowe słuchawki Redmi Headphones Neo – za 269 złotych. Są one wyposażone w przetwornik dynamiczny o wielkości 40 mm i akumulator, który ma wystarczyć nawet na 72 godziny. Dostępna jest też funkcja ANC, wygłuszająca hałas do 42 dB.

Gdzie kupić?

Redmi Headphones Neo

Redmi Headphones Neo
ok. 269 zł
(Przybliżona cena z dnia: 13 lipca 2026)
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi oferuje też najbardziej pożądany sprzęt tego lata w Polsce

Zdecydowanie atrakcyjną propozycją dla klientów w Polsce może być również klimatyzator Mijia Air Conditioner GentleAir. Do wyboru są cztery modele:

  • 2,6 kW za 2299 złotych do pomieszczeń o powierzchni 10-20 m2 (z montażem 4099 złotych),
  • 3,5 kW za 2499 złotych do pomieszczeń o powierzchni 15-25 m2 (z montażem 4299 złotych),
  • 5,2 kW za 3099 złotych do pomieszczeń o powierzchni 40-55 m2 (z montażem 5099 złotych),
  • 7,0 kW za 3999 złotych do pomieszczeń o powierzchni 50-70 m2 (z montażem 5999 złotych).
klimatyzator Xiaomi Mijia Air Conditioner GentleAir
Xiaomi Mijia Air Conditioner GentleAir (źródło: Xiaomi)

Klimatyzator Mijia Air Conditioner GentleAir oferuje szybkie chłodzenie w ciągu 30 sekund oraz nagrzewanie w minutę, więc można z niego zrobić użytek zarówno latem, jak i jesienią oraz zimą. Za pomocą aplikacji Xiaomi Home można zaś monitorować zużycie energii. Możliwa jest też obsługą głosowa z użyciem Asystenta Google (oprócz – klasycznie – pilotem).

Alternatywnie Xiaomi oferuje klimatyzator Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 12K IODU EU w dwóch wersjach:

  • 2,6 kW za 2199 złotych do pomieszczeń o powierzchni 10-20 m2 (z montażem 3999 złotych),
  • 3,5 kW za 2499 złotych do pomieszczeń o powierzchni 15-25 m2 (z montażem 4299 złotych).

W ostatnim czasie chiński producent wprowadził do sprzedaży w Polsce również m.in. hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU i Xiaomi Electric Scooter 6 Pro oraz robota sprzątającego Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro.

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