smartfon huawei pura 90s pro max smartphone
Huawei Pura 90s Pro Max (źródło: Huawei)
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Nowe smartfony Huawei mogą zachwycić

Grzegorz Dąbek·
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Nowe smartfony Huawei mogą zachwycić

Dziś swoją globalną premierę ma smartfon Huawei Pura 90s Pro oraz Huawei Pura 90s Pro Max. Oba zdecydowanie mogą zachwycić klientów.

Smartfon Huawei Pura 90s Pro i Huawei Pura 90s Pro Max ma wiele atutów

W przypadku tych dwóch modeli producent postawił na oryginalny, zwracający uwagę design – zarówno smartfon Huawei Pura 90s Pro, jak i Huawei Pura 90s Pro Max występuje bowiem w gradientowych wydaniach, które przyciągają wzrok i mogą się (bardzo) spodobać klientom. Kiedyś gradientowe obudowy były często spotykane, ale trend ten przeminął. Teraz – jak widać – powrócił do łask.

smartfon huawei pura 90s pro smartphone
Huawei Pura 90s Pro (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Pura 90s Pro, podobnie jak wersja z dopiskiem „Max”, przyciąga uwagę również za sprawą naprawdę dużej wyspy na tyle. W jej obrębie znajdują się trzy aparaty:

  • główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną od f/1.4 do f/4.0 i optyczną stabilizacją obrazu,
  • ultraszerokokątny 12,5 Mpix z f/2.2
  • oraz teleobiektyw 50 Mpix z f/2.1, OIS i 4x zoomem optycznym.

Na przodzie umieszczono zaś 13 Mpix (f/2.0) aparat oraz – przede wszystkim – 6,6-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 2760×1256 pikseli (460 ppi) z odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Ponadto na pokładzie urządzenia znajduje się 12 GB RAM, od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wariantu) oraz akumulator (w wersji przeznaczonej dla Europy) o pojemności 5270 mAh.

Smartfon Huawei Pura 90s Pro obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 66 W i indukcyjne o mocy 50 W. Wymiary urządzenia to z kolei 157,8×74,5×8,2 mm, a masa – 213,5 grama. Całość cechuje się też odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69.

Smartfon Huawei Pura 90s Pro Max oferuje zdecydowanie bardziej imponujące zaplecze fotograficzne, ponieważ na jego tyle znajdują się:

  • 50 Mpix aparat główny ze zmienną przysłoną (f/1.4-f/4.0) i OIS,
  • 40 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i f/2.2,
  • 200 Mpix teleobiektyw z f/2.6, OIS i 4x zoomem optycznym.

Model ten ma też większy wyświetlacz – LTPO OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2880×1308 pikseli (460 ppi) z odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Ponadto smartfon Huawei Pura 90s Pro Max obsługuje ładowanie przewodowe o mocy nawet 100 W i indukcyjne o mocy 80 W.

smartfon huawei pura 90s pro max smartphone
smartfon huawei pura 90s pro max smartphone
smartfon huawei pura 90s pro max smartphone
smartfon huawei pura 90s pro max smartphone
Huawei Pura 90s Pro Max (źródło: Huawei)

Pozostała specyfikacja jest już identyczna jak w wersji bez dopisku „Max”, naturalnie poza jeszcze wymiarami (164×77,1×8,1 mm) i wagą (230,5 grama).

Cena Huawei Pura 90s Pro i Huawei Pura 90s Pro Max nie jest jeszcze znana

Producent nie podał sugerowanych cen swoich nowych smartfonów ani informacji na temat ich dostępności w Polsce. Nie będzie ona jednak niespodzianką, gdy w październiku 2025 roku do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Huawei Pura 80 Pro (za 4999 złotych) i Huawei Pura 80 Ultra (za 6999 złotych).

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2026 roku Huawei zaprezentował w Chinach smartfon Huawei Pura 90 Pro i Huawei Pura 90 Pro Max. Nowsze modele mają jednak bliźniaczą specyfikację techniczną, bo poza Europą sprzedawane będą wersje z akumulatorem o pojemności 6000 mAh.

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