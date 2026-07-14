Nowe słuchawki Huawei dostępne w Polsce. Zadebiutował też tablet Huawei MatePad Air (2026)

Do sprzedaży w Polsce trafiły dziś nowe słuchawki Huawei FreeBuds 2 S. Równocześnie producent zaprezentował nowy tablet Huawei MatePad Air (2026).

Nowe słuchawki Huawei FreeClip 2 S dostępne w Polsce

Nowe słuchawki Huawei FreeClip 2 S to już trzecie słuchawki Huawei tego rodzaju, które trafiły do sprzedaży w Polsce (po Huawei FreeClip 1. generacji i Huawei FreeClip 2). Wyróżnia je etui, które za sprawą nowego kształtu i połyskującemu wykończeniu przypomina elegancką puderniczkę.

Huawei FreeClip 2 S (źródło: Huawei)

Producent nie skupił się jednak wyłącznie na designie, ponieważ nie potraktował po macoszemu również kwestii technicznych. Nowe słuchawki Huawei FreeClip 2 S wyposażono bowiem w przetworniki o wielkości 10,8 mm z podwójną membraną oraz funkcję adaptacyjnej regulacji głośności i redukcję szumów. Ponadto oferują technologię poprawy jakości głosu.

Nowe słuchawki Huawei FreeClip 2 S mają również długo działać, bo nawet do 9 godzin. Łączny czas pracy z użyciem etui sięga zaś 38 godzin. Obsługiwane jest też szybkie ładowanie – wystarczy 10 minut ładowania w etui, aby uzyskać kolejne 3 godziny słuchania.

Huawei FreeClip 2 S (źródło: Huawei)

Personalizacja ustawień dostępna jest za pośrednictwem aplikacji Huawei Audio Connect, którą można zainstalować zarówno na smartfonach z Androidem, jak iOS. Producent deklaruje też odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP57.

Huawei FreeClip 2 S – cena w Polsce i promocja premierowa

Regularna cena słuchawek Huawei FreeClip 2 S w Polsce została ustalona na 899 złotych, ale od 14 lipca do 16 sierpnia 2026 roku można je kupić za 799 złotych. Osoby, które nabędą je w tym okresie, będą mogły w ciągu 12 miesięcy dokupić jedną pojedynczą słuchawkę taniej o 50% (gdyby ją zgubiły lub uszkodziły).

Wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl można kupić nowe słuchawki Huawei FreeClip 2 S w zestawie z zawieszkami biżuteryjnymi, mocowanymi na mostku (bez dodatkowych opłat). Do wyboru jest francuska biżuteria Les Néréides (jeden z pięciu wzorów) oraz polska biżuteria Wiktoria Tao (jeden z trzech wzorów).

Równocześnie Huawei obniżył cenę słuchawek Huawei FreeClip 2 o 100 złotych, do 699 złotych. Je również obejmuje promocja, uprawniająca do otrzymania 50% rabatu na zakup nowej pojedynczej słuchawki w ciągu 12 miesięcy.

Zadebiutował też nowy tablet Huawei MatePad Air (2026)

Równocześnie producent wprowadził na rynek globalny nowy tablet Huawei MatePad Air (2026) z 12-calowym wyświetlaczem OLED w wersji PapperMatte Display, który cechuje się rozdzielczością 2800×1840 pikseli (275 ppi), współczynnikiem kontrastu 2000000:1 i osiąga jasność do 1200 nitów. Jest on też kompatybilny z rysikiem Huawei M-Pencil Pro oraz odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz.

Huawei MatePad Air (2026) | źródło: Huawei

Tablet Huawei MatePad Air (2026) zawdzięcza swoją nazwę smukłej konstrukcji, której grubość to zaledwie 5,3 mm. Pozostałe wymiary to zaś 183×270 mm, a masa – 509 gramów. Producent zmieścił we wnętrzu akumulator o pojemności 10100 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W. Chińczycy deklarują, że taki zapas energii wystarczy na 10 godzin oglądania wideo HDR online lub nawet 16 godzin oglądania wideo offline.

Ponadto nowy tablet Huawei MatePad Air (2026) oferuje od 8 do 12 GB RAM (w zależności od wersji), 256 GB pamięci wbudowanej, Wi-Fi 7, sześć głośników i dwa mikrofony, złącze USB-C (USB 3.1 Gen 1) oraz 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle i 12 Mpix (f/2.4) na przodzie.

Fabrycznie zainstalowany system to HarmonyOS 4.3.0. Obecnie nie ma oficjalnych informacji, czy tablet Huawei MatePad Air (2026) będzie dostępny w Polsce.