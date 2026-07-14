Orange światłowód fot. Tabletowo.pl
fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Internet

Brak światłowodu nie jest już problemem. Orange ma doskonałą alternatywę

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Internet
Brak światłowodu nie jest już problemem. Orange ma doskonałą alternatywę

Choć światłowód dociera do coraz większej liczby gospodarstw domowych w Polsce, wciąż nie wszyscy mieszkańcy Polski mogą z niego korzystać. Orange wprowadził do oferty nowy modem zewnętrzny 5G Super ODU 6, który ma zapewnić tak samo szybki internet.

Nowy modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 w ofercie Orange zapewni szybki internet tam, gdzie nie dociera światłowód

Na koniec marca 2026 roku Orange Światłowód docierał do ponad 10 milionów domów, mieszkań i firm w Polsce. I choć podobnie jak inni operatorzy hurtowi firma stale rozszerza jego zasięg, to wciąż nie wszyscy mieszkańcy Polski mogą z niego korzystać.

I niektórzy prawdopodobnie nigdy nie doczekają się podłączenia światłowodu, w związku z czym muszą korzystać z internetu mobilnego lub ewentualnie Starlinka (który w maju 2026 roku znowu podrożał w Polsce). Internet mobilny często jednak nie zapewnia oczekiwanych, satysfakcjonujących prędkości.

Wprowadzony w lipcu 2026 roku do oferty Orange modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 ma natomiast – według deklaracji operatora – zapewnić internet tak szybki jak światłowód.

modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 w Orange
Antena modemu zewnętrznego 5G Super ODU 6 (źródło: Orange)

Jest on bowiem zapewnić prędkość transmisji danych do nawet 5,4 Gbit/s. Potrafi on również odbierać sygnał LTE i 5G z bardzo odległych nadajników dzięki wysokowydajnej antenie o wzmocnieniu do 18 dBi. Co więcej, modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 automatycznie ustawi antenę na najlepiej działający w okolicy nadajnik – bez ingerencji klienta, ponieważ ma wbudowany silniczek.

Według Orange wprowadzony do oferty modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 może być idealnym rozwiązaniem na terenach górzystych czy gęsto zalesionych oraz miejscach, w których mieszka mało osób, a także tam, gdzie zasięg sieci mobilnej jest słabszy.

Posiadacze tego urządzenia mogą być spokojni również o jego trwałość, gdyż modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP55, a także na wiatr o prędkości nawet 100 km/h oraz temperatury od -40℃ do 55℃.

Operator deklaruje, że montaż sprzętu trwa nie więcej niż pół godziny. Sterowanie, sprawdzanie parametrów połączenia i zarządzanie ustawieniami jest możliwe za pośrednictwem aplikacji.

Ile kosztuje modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 w Orange?

Orange jest aktualnie jedynym operatorem w Polsce, który oferuje modem zewnętrzny 5G Super ODU 6. Można go kupić m.in. w sklepie internetowym sieci – cena to 1776 złotych (płatne jednorazowo lub w ratach 0% – dostępne jest od 6 do nawet 36 rat).

Gdzie kupić?

Modem zewnętrzny 5G Super ODU 6

ok. 1776 zł
(Przybliżona cena z dnia: 14 lipca 2026)
Orange
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również

Obserwuj nas