Brak światłowodu nie jest już problemem. Orange ma doskonałą alternatywę

Choć światłowód dociera do coraz większej liczby gospodarstw domowych w Polsce, wciąż nie wszyscy mieszkańcy Polski mogą z niego korzystać. Orange wprowadził do oferty nowy modem zewnętrzny 5G Super ODU 6, który ma zapewnić tak samo szybki internet.

Nowy modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 w ofercie Orange zapewni szybki internet tam, gdzie nie dociera światłowód

Na koniec marca 2026 roku Orange Światłowód docierał do ponad 10 milionów domów, mieszkań i firm w Polsce. I choć podobnie jak inni operatorzy hurtowi firma stale rozszerza jego zasięg, to wciąż nie wszyscy mieszkańcy Polski mogą z niego korzystać.

I niektórzy prawdopodobnie nigdy nie doczekają się podłączenia światłowodu, w związku z czym muszą korzystać z internetu mobilnego lub ewentualnie Starlinka (który w maju 2026 roku znowu podrożał w Polsce). Internet mobilny często jednak nie zapewnia oczekiwanych, satysfakcjonujących prędkości.

Wprowadzony w lipcu 2026 roku do oferty Orange modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 ma natomiast – według deklaracji operatora – zapewnić internet tak szybki jak światłowód.

Antena modemu zewnętrznego 5G Super ODU 6 (źródło: Orange)

Jest on bowiem zapewnić prędkość transmisji danych do nawet 5,4 Gbit/s. Potrafi on również odbierać sygnał LTE i 5G z bardzo odległych nadajników dzięki wysokowydajnej antenie o wzmocnieniu do 18 dBi. Co więcej, modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 automatycznie ustawi antenę na najlepiej działający w okolicy nadajnik – bez ingerencji klienta, ponieważ ma wbudowany silniczek.

Według Orange wprowadzony do oferty modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 może być idealnym rozwiązaniem na terenach górzystych czy gęsto zalesionych oraz miejscach, w których mieszka mało osób, a także tam, gdzie zasięg sieci mobilnej jest słabszy.

Posiadacze tego urządzenia mogą być spokojni również o jego trwałość, gdyż modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP55, a także na wiatr o prędkości nawet 100 km/h oraz temperatury od -40℃ do 55℃.

Operator deklaruje, że montaż sprzętu trwa nie więcej niż pół godziny. Sterowanie, sprawdzanie parametrów połączenia i zarządzanie ustawieniami jest możliwe za pośrednictwem aplikacji.

Ile kosztuje modem zewnętrzny 5G Super ODU 6 w Orange?

Orange jest aktualnie jedynym operatorem w Polsce, który oferuje modem zewnętrzny 5G Super ODU 6. Można go kupić m.in. w sklepie internetowym sieci – cena to 1776 złotych (płatne jednorazowo lub w ratach 0% – dostępne jest od 6 do nawet 36 rat).