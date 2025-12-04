Wygląda jak Samsung Galaxy S26. I ma fajną specyfikację

Choć Samsung Galaxy S26 jeszcze nie miał premiery, już pojawił się smartfon, który go przypomina. Jest jednak interesującą propozycją z uwagi na swoją specyfikację.

Smartfon Realme P4x 5G wygląda jak Samsung Galaxy S26. Można mu to jednak wybaczyć

Mimo że Samsung Galaxy S26 jeszcze nie zadebiutował, to wiemy już, jak będzie wyglądał – podobnie jak zaprezentowany dziś smartfon Realme P4x 5G. Zwykle w takich przypadkach specyfikacja techniczna jest mierna, ale nie tutaj. Chińska marka stworzyła bowiem bardzo dobrze wyposażony sprzęt.

Realme P4x 5G (źródło: Realme)

Na jego pokładzie znalazł się akumulator o bardzo dużej pojemności – 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W, a także całkiem mocny procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra. O stabilną wydajność na wysokim poziomie mają dodatkowo zadbać pamięć UFS 3.1 i komora parowa o powierzchni 5300mm².

Smartfon Realme P4x 5G oferuje też przyzwoity wyświetlacz LCD – o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (391 ppi) i jasności do 1000 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz. Na przodzie umieszczono również 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, zaś na tyle dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) i 2 Mpix z f/2.4 i matrycą monochromatyczną.

Realme P4x 5G (źródło: Realme)

Ponadto smartfon Realme P4x 5G oferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM, fabrycznie zainstalowany system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0 i odporność, zgodną z kryteriami klasy IP64. Całość ma wymiary 165,85×75,95×8,39 mm i podobno waży 284 gramów, aczkolwiek to może być błąd na stronie producenta, gdyż taka waga wydaje się zbyt duża.

Tyle kosztuje smartfon Realme P4x 5G (w Indiach)

Smartfon Realme P4x 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie dostępny w trzech konfiguracjach:

6/128 GB za 15499 rupii (równowartość około 625 złotych),

8/128 GB za 16999 rupii (~685 złotych),

8/256 GB za 18999 rupii (~770 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy trafi do Polski, aczkolwiek nie można tego wykluczyć, skoro we wrześniu 2025 roku rozpoczęła się sprzedaż Realme P3 Lite w Polsce.