Średnio każdego dnia przeciętny użytkownik smartfona patrzy na jego ekran przez kilka godzin. Dokładny czas można sprawdzić w Ustawieniach, w zakładce Bateria. Oczywiście, jedni mniej, a inni więcej, ale są aplikacje, które można nazwać prawdziwymi złodziejami czasu. Jak pokazują najnowsze dane, od niektórych z nich naprawdę trudno się oderwać.

Te aplikacje to prawdziwi złodzieje czasu

Według najnowszych wyników badania Mediapanel za marzec 2022 roku, polscy internauci najczęściej odwiedzali na urządzeniach mobilnych strony google.com (~23,58 mln użytkowników), facebook.com (~17,59 mln), onet.pl (~16,74 mln), wp.pl (~15,83 mln), interia.pl (~14,34 mln), allegro.pl (~14,27 mln), youtube.com (~13,96), wikipedia.org (~12,73 mln), gazeta.pl (~12,19 mln) i o2.pl (~11,65 mln).

Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja, gdy spojrzymy na najpopularniejsze aplikacje na urządzenia mobilne. Na pierwszym miejscu wciąż znajduje się Google z ponad 25 mln użytkowników, ale na drugim już YouTube (~23,49 mln). Trzecia pozycja przypadła Facebookowi (~22,66 mln). W TOP 5 znalazły się również Messenger (~22,25 mln) i Mapy Google (~20,22 mln). To jednocześnie jedyne aplikacje, które miały w marcu 2022 roku ponad 20 mln użytkowników, choć o taki wynik otarł się jeszcze Gmail (~19,1 mln).

Z pozostałych programów, które wymieniono w badaniu Mediapanel za marzec 2022 roku, korzysta co trzeci, czwarty lub piąty mieszkaniec Polski, co oznacza, że te aplikacje również są bardzo popularne w kraju nad Wisłą.

Warto tutaj zwrócić uwagę nie tylko na liczbę użytkowników, ale też ATS, czyli średni czas, spędzany w danej aplikacji. Na tym polu wyróżniają się dwa programy – TikTok i YouTube – to prawdziwi złodzieje czasu. W przypadku TikToka ATS wyniósł w marcu 2022 roku aż 19 godzin, 13 minut i 10 sekund, natomiast YouTube – 15 godzin, 3 minuty i 57 sekund. To jednak nie dziwi, ponieważ to platformy nastawione na konsumowanie treści. Nie mniejszym złodziejem czasu jest także Facebook, który w marcu 2022 roku zabierał średnio użytkownikom w Polsce ponad 15 godzin z życia.

Znaczącym średnim czasem użytkowania mogą „pochwalić się” również Messenger (ponad 6 godzin), Instagram (ponad 5 godzin) i Netflix (~3,5 godziny). Na drugim końcu są z kolei aplikacje Microsoft OneDrive (~3,5 minuty), InPost Mobile (~6 minut) i Dysk Google (niespełna 13 minut).