Ruszyła opóźniona przedsprzedaż Xiaomi Mi 11i w Polsce. Warto było czekać?

Do dziś Xiaomi Mi 11i miało być dostępne w regularnej sprzedaży, tymczasem dopiero teraz rusza przedsprzedaż smartfona. Czy przesunięcie w dostępności o niecałe dwa tygodnie coś zmienia?

Xiaomi Mi 11i w przesprzedaży

Po przesunięciu przedsprzedaży z 7 maja na 17 maja, nareszcie można zamówić Xiaomi Mi 11i w Polsce. Nasz oddział Xiaomi przygotował zapowiadany prezent dla tych, którzy zdecydują się zakupić ten model w najbliższych dniach – za symboliczną złotówkę otrzymają zegarek Mi Watch, o deklarowanej wartości 499 złotych.

Reklama

Sam Xiaomi Mi 11i dostępny jest w dwóch wersjach:

z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – za 2799 złotych

z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – za 2999 złotych

Jeśli zdecydujemy się na zakup smartfona w Media Expert, to by otrzymać zegarek Mi Watch w prezencie, w koszyku z zamówieniem należy wpisać kod rabatowy P-10343. Promocja na gratis w postaci zegarka potrwa do 23 maja. Później Mi 11i będzie sprzedawany w powyższych cenach, ale już bez prezentu w zestawie.

Xiaomi Mi 11i – co w tej cenie?

Nowa propozycja Xiaomi stoi w dość mocnym rozkroku między trochę droższym i bardziej fotograficznym Xiaomi Mi 11, a wyraźnie tańszym, ale nie mniej wydajnym Xiaomi POCO F3. Smartfon ten próbuje łączyć w sobie cechy flagowca i wzorowego średniopółkowca, mając na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 888 i korzystając z wzorowego ekranu AMOLED 6,67″ o odświeżaniu 120 Hz oraz zestawu aparatów 108 Mpix (f/1.75) + 8 Mpix (f/2.2, 119°) + 5 Mpix (f/2.4, makro).

Wydaje się, że Polacy wolą jednak kupować Xiaomi w nieco niższych cenach, więc ciekawi jesteśmy, jak chętnie będą zaopatrywać się w nowego Mi 11i.