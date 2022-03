Xiaomi tworzy kolejny „nowy” smartfon z serii Redmi Note 11

Xiaomi nie zmienia strategii. Producent nieustannie mnoży modele z serii Redmi Note 11 i właśnie dowiedzieliśmy się, że jeszcze nie zamierza przestać. Na horyzoncie pojawił się bowiem kolejny „nowy” smartfon z tej linii.

Redmi Note 11S będzie dostępny w nowej wersji

Redmi Note 11S trafił do sprzedaży w Polsce w ubiegłym tygodniu i przez pierwsze dwa dni dostępności można go było kupić o 200 złotych taniej. Przy okazji warto przypomnieć, że dziś ruszyła sprzedaż POCO M4 Pro, którego do jutra możecie kupić za 300 złotych mniej – już od 799 złotych. Promocja obowiązuje tylko do jutra, do końca dnia, lub do wyczerpania zapasów.

Właśnie okazuje się, że Redmi Note 11S będzie dostępny na rynku w innej wersji, z dopiskiem „5G” w nazwie. Trzeba bowiem przypomnieć, że model, który trafił już do sprzedaży, nie obsługuje sieci 5G, ponieważ wyposażono go w procesor MediaTek Helio G96 bez modemu 5G. Redmi Note 11S 5G otrzyma natomiast układ MediaTek Dimensity 810.

Ujawniła to amerykańska Federalna Komisja Łączności, która zarejestrowała model o oznaczeniu 22031116BG – litera „G” na końcu ma wskazywać na globalną dostępność tego urządzenia. Ponadto FCC zdradziła, że smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh i będzie on dostępny na rynku w wersjach z jednym i dwoma slotami na rynku oraz w sumie w czterech konfiguracjach: z 4 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej, a także z 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej.

Redmi Note 11S 5G nie będzie jednak tak naprawdę nowym smartfonem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Xiaomi planuje wprowadzić na rynek model, który okaże się bardzo, wręcz bliźniaczo podobny do POCO M4 Pro 5G. Nie jest to jednak nic nowego – producent regularnie rebranduje swoje urządzenia.

Dla przypomnienia, POCO M4 Pro 5G oferuje (oprócz procesora MediaTek Dimensity 810 i akumulatora o pojemności 5000 mAh z obsługą 33 W ładowania przewodowego) 6,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aparaty 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle i 16 Mpix (f/2.5) na przodzie, moduł NFC, radio FM, czytnik linii papilarnych i głośniki stereo.