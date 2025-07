Do premiery smartfonów Xiaomi daleko. Ale polskie ceny znamy już teraz

Xiaomi powoli przymierza się do premiery nowych smartfonów. Reprezentujące niską (i zahaczające o średnią) półkę cenową modele Redmi 15 5G, Redmi 15 4G oraz Redmi 15C mają zadebiutować dopiero 19 sierpnia 2025 roku, ale wygląda na to, że już teraz poznaliśmy ich pełne specyfikacje oraz ceny w złotówkach.

Nowe smartfony Xiaomi bez tajemnic. Znamy specyfikacje i ceny modeli Redmi 15 i Redmi 15C

Trudno powiedzieć, na ile było to zaplanowane, ale w sklepach x-kom i RTV Euro AGD już 31 lipca z rana pojawiły się niemal kompletne karty produktów Redmi 15 5G, Redmi 15 4G oraz Redmi 15C. Dzięki temu wiemy, ile budżetowe smartfony Xiaomi będą kosztować w kraju nad Wisłą i co konkretnie będą nam miały do zaoferowania.

Teoretycznie w obu sklepach można już składać zamówienia, ale trudno powiedzieć, kiedy faktycznie przesyłki dotrą do nabywców (uczulam), szczególnie że widnieje informacja o wydłużonej dostawie. W międzyczasie urządzenia z modemami 4G trafiły też do oferty sklepu Media Expert, który deklaruje natychmiastową wysyłkę, ale i tak warto podejść do tego zapewniania z pewnym dystansem. No dobrze, ale co to w ogóle za urządzenia?

Redmi 15 5G to smartfon wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, z którym współpracować będzie maksymalnie 8 GB RAM, a na pliki przygotowano 128 lub 256 GB pamięci masowej. Największe wrażenie spośród jego wnętrzności niewątpliwie robi jednak akumulator o pojemności 7000 mAh. Obsłuży on szybkie ładowanie, niestety z mocą tylko 33 W.

Obraz wyświetlany będzie na 6,9-calowym ekranie LCD o rozdzielczości Full HD+ i (co zaskakujące) częstotliwości odświeżania 144 Hz. Do tego dojdzie aparat 50 Mpix (f/1.8) z tyłu, kamerka 8 Mpix (f/2.0) z przodu, a całość zwieńczy obudowa o grubości 8,55 mm, spełniająca wymogi klasy pyło- i wodoodporności IP64.

Redmi 15 4G jest praktycznie jego bliźniakiem, z tą tylko różnicą, że jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 685. Przez to nie oferuje łączności 5G, a jedynie 4G (LTE). Pozostałe elementy specyfikacji są jednak takie same.

Redmi 15C ma natomiast być kierowany do osób o jeszcze mniejszych wymaganiach. Jego sercem będzie chipset MediaTek Helio G81-Ultra sparowany z 4 GB RAM. Do tego dojdzie 128 GB pamięci masowej i akumulator o pojemności 6000 mAh.

Ekran to 6,9-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mamy więc do czynienia z tym samym rozmiarem, ale nieco gorszymi parametrami. Bliźniaczo przedstawia się natomiast zestaw aparatów: 50 Mpix (f/1.8) z tyłu i 8 Mpix (f/2.0) z przodu. Na plus zaliczyć wypada smuklejszą konstrukcję (7,99 mm), przy zachowaniu odporności IP64. Podsumujmy…

Specyfikacja Redmi 15 vs Redmi 15C – porównanie:

Redmi 15 5G Redmi 15 4G Redmi 15C Wyświetlacz 6,9 cala,

LCD,

2340×1080 pikseli,

144 Hz 6,9 cala,

LCD,

2340×1080 pikseli,

144 Hz 6,9 cala,

LCD,

1600×720 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

(6 nm; 2,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 685

(6 nm; 2,8 GHz) MediaTek Helio G81-Ultra

(12 nm; 2,0 GHz) Pamięć 4/8 GB RAM;

128/256 GB na pliki 6/8 GB RAM;

128/256 GB na pliki 4 GB RAM,

128 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.8) – tył;

8 Mpix (f/2.0) – przód 50 Mpix (f/1.8) – tył;

8 Mpix (f/2.0) – przód 50 Mpix (f/1.8) – tył;

8 Mpix (f/2.0) – przód Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 33 W 7000 mAh,

ładowanie do 33 W 6000 mAh,

ładowanie do 33 W Łączność 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0 System Android 15 Android 15 Android 15 Wymiary i waga 172×83×8,55 mm;

224 gramy 172×83×8,55 mm;

224 gramy 172×80×7,99 mm;

205 gramów Odporność IP64 IP64 IP64

Ile będą kosztować smartfony Xiaomi Redmi 15 i Redmi 15C w Polsce?

Z kart produktów wynika, że ceny nadchodzących modeli będą prezentować się następująco:

Redmi 15C: 4/128 GB – 499 złotych,

Redmi 15 4G: 6/128 GB – 649 złotych, 8/256 GB – 749 złotych,

Redmi 15 5G: 4/128 GB – 899 złotych, 8/256 GB – 999 złotych.



Oficjalnej premiery, tak jak już wspomniałem, spodziewamy się w 19 sierpnia. Niemniej nie można wykluczyć przyspieszonego debiutu.

