Wygląda na to, że realme na poważnie wzięło się za tablety. Na horyzoncie pojawił się kolejny realme Pad, który będzie bazował na innym procesorze. Producent może go wprowadzić również na europejski rynek.

Pierwszy realme Pad jest już dostępny w Polsce

Jeszcze nie tak dawno segment tabletów sukcesywnie się kurczył. Praca i nauka zdalna przyczyniła się do jego nieoczekiwanego rozkwitu, choć niedawno pojawiły się informacje, że ten istny renesans długo nie potrwał. Nie zniechęca to jednak producentów do wprowadzania na rynek nowych urządzeń.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

realme jest pierwszą marką, należącą do koncernu BBK Electronics, która wprowadziła na rynek swój pierwszy tablet. realme Pad, bo o nim mowa, trafił do sprzedaży w Polsce pod koniec listopada 2021 roku i do 6 grudnia można go było kupić w obniżonej cenie. Nawet regularna również jednak jest przystępna, ponieważ wynosi 999 złotych.

Na horyzoncie są także tablety marek OPPO, vivo i OnePlus, ale nie wiadomo, kiedy zostaną oficjalnie zaprezentowane. Jedynie vivo zapowiedziało, że wprowadzi na rynek tego typu urządzenie w pierwszej połowie 2022 roku.

realme Pad w nowej wersji na horyzoncie

Mimo że hossa na rynku tabletów już minęła, nie zniechęca to realme do pracy nad kolejnymi modelami. W przeszłości pojawiły się nieoficjalne doniesienia o urządzeniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 (nie wiadomo jednak, czy ostatecznie trafi ono do sprzedaży), a teraz informacje o innym tablecie tej marki.

W bazie Geekbench zauważono urządzenie o nazwie „realme RMP2105”, które według serwisu 91mobiles będzie kolejnym tabletem marki. Benchmark ujawnił, że podczas testu pracował on pod kontrolą systemu Android 11, a do tego miał na pokładzie 3 GB RAM i procesor firmy UNISOC.

Niestety nie wiadomo, który to dokładnie procesor – wiemy jedynie, że składa się łącznie z ośmiu rdzeni w konfiguracji 2+6. Według Geekbench, dwa mocniejsze osiągają częstotliwość taktowania do 1,95 GHz, natomiast pozostałe sześć do 1,82 GHz.

Serwis 91mobiles zauważa, że urządzenie o podobnej nazwie uzyskało już certyfikat Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, co oznacza, że może trafić do sprzedaży również w Europie. Kiedy jednak to się stanie i czy w ogóle – na tę chwilę niestety nie wiadomo.