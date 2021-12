Kusząca promocja! 500 złotych premii za zakup tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE

Najfajniejsze promocje na elektronikę to te, w których albo dostajemy solidny gratis do zakupu, albo potężny rabat na upatrzony produkt. Są i też takie, w których kupując tablet, możemy zyskać nawet 500 złotych zwrotu na konto – jak w przypadku Samsunga Galaxy Tab S7 FE.

500 złotych zwrotu za zakup Galaxy Tab S7 FE

Rozważając zakup jakiejś droższej elektroniki, warto być czujnym i przeglądać oferty sklepów w poszukiwaniu okazji do oszczędności. Jeśli więc czekaliśmy na konkretne obniżki tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE, to dobrze trafiliśmy. Co prawda cena urządzenia nie spadła, ale po jego zakupie możemy liczyć na 500 złotych zwrotu na nasze konto.

Jak działa promocja? Wystarczy zakupić sprzęt do 29 grudnia 2021 roku i zgłosić się do udziału w akcji. Czynimy to za pomocą aplikacji Samsung Members, na uruchomionym tablecie. Znajdziemy tam baner, pomagający w aktywowaniu urządzenia. Po tym kroku możemy przejść do uzupełniania formularza zgłoszeniowego. Będzie on dostępny w apce aż do 3 stycznia 2022 roku. Do formularza koniecznie dołączamy dowód zakupu tabletu. W promocji biorą udział zarówno wersje Galaxy Tab S7 FE WiFi, jak i opcja Galaxy Tab S7 FE 5G.

Jeśli wszystkie czynności zostaną zweryfikowane poprawnie, powinniśmy otrzymać zwrot części środków na konto w wysokości 500 złotych, w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia wniosku.

Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach obowiązującej promocji. O przyznaniu zwrotu decyduje termin zgłoszenia do promocji. Szczegółowe warunki oraz regulamin promocji można znaleźć na tej stronie.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Samsunga Galaxy Tab S7 FE, to koniecznie zajrzyjcie do naszej recenzji. Powinna rozwiać ewentualne wątpliwości.