Teraz to funkcje dla wybranych. Wkrótce będą dostępne dla wszystkich ZA DARMO

Często tak jest, że najnowsze i najbardziej innowacyjne funkcje są dostępne tylko dla wybranych użytkowników, a czasami trzeba nawet zapłacić, aby móc z nich korzystać. Tak też było w przypadku tych rozwiązań, ale Google ogłosiło dziś, że wkrótce się to zmieni.

Ekskluzywne funkcje w Zdjęciach Google przestaną być ekskluzywne

To zdecydowanie breaking news, ponieważ firma z Mountain View ogłosiła dziś, że trzy jej innowacyjne rozwiązania wkrótce będą dostępne za darmo dla wszystkich. Mowa o trzech narzędziach, wykorzystujących sztuczną inteligencję – Magic Eraser, Photo Unblur i Portrat light.

Pierwsze z nich, Magic Eraser, zostało zaprezentowane wraz ze smartfonami Pixel 6 i Pixel 6 Pro, i początkowo było dostępne wyłącznie dla ich właścicieli. Później jego dostępność rozszerzono o serię Pixel 7, a następnie – na początku 2023 roku – udostępniono wszystkim użytkownikom, posiadającym wykupioną subskrypcję Google One.

Magic Eraser, czyli magiczna gumka, to narzędzie, które pozwala pozbyć się „mistrzów drugiego planu” – mogą to być zarówno ludzie, jak i przedmioty czy inne, niepożądane elementy. Wystarczy zaznaczyć niechciany element, a sztuczna inteligencja go usunie i odtworzy usunięty fragment tak, aby pasował do otoczenia.

Kolejne narzędzie, Photo Unblur, pozwala natomiast wyostrzyć rozmazane zdjęcie, a Portrait light poprawia oświetlenie na zdjęciach portretowych, aby twarze były lepiej doświetlone, a przez to lepiej widoczne.

Wszystkie trzy ww. funkcje, tj. Magic Eraser, Photo Unblur i Portrait light, będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników aplikacji Zdjęcia Google od 15 maja 2024 roku. Nie będzie już wymagana subskrypcja pakietu Google One.

Magic Editor też będzie dostępny za darmo, ale z ograniczeniami

Równocześnie firma z Mountain View zapowiedziała, że od 15 maja 2024 roku udostępni użytkownikom aplikacji Zdjęcia Google funkcję Magic Editor bez dodatkowych opłat, jednak z pewnymi ograniczeniami. Rozwiązanie to jest rozwinięciem Magic Eraser – nie tylko pozwala usuwać obiekty ze zdjęć, ale też przesuwać elementy na fotografiach na inne miejsca, a także zmieniać wygląd poszczególnych fragmentów.

Aktualnie Magic Editor jest dostępny wyłącznie na smartfonach Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Od 15 maja 2024 roku będą mogli z niego korzystać bez ograniczeń właściciele wszystkich Pixeli. Ponadto funkcja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom aplikacji Zdjęcia Google na Androidzie i iOS, jednak oni dostaną możliwość zapisania tylko 10 edycji miesięcznie. Limit można znieść, kupując pakiet Google One 2 TB lub wyższy.