Google wylicza, ile ludzie mu zawdzięczają. Naprawdę dużo

Google prowadzi działalność po to, aby zarabiać pieniądze. Niewyobrażalne ilości pieniędzy. Tym razem jednak firma z Mountain View postanowiła wyliczyć, ile dzięki jej produktom zyskali użytkownicy.

Produkty Google są w stanie przynieść wymierne korzyści

Według raportu Access Partnership, na który powołuje się firma z Mountain View, dzięki temu, że Android jest oprogramowaniem otwartoźródłowym (open-source), czyli można korzystać z niego za darmo, bez żadnych opłat, twórcy urządzeń z Androidem zaoszczędzili do dzisiaj szacunkowo 33 miliardy dolarów. To kwota, jaką w przeciwnym wypadku musieliby wydać na samodzielny rozwój oprogramowania i koszty operacyjne.

Dzięki takiej oszczędności twórcy urządzeń z Androidem mogą poświęcić swoje środki na „rozwój innowacyjnych funkcji oprogramowania i sprzętu, dostarczając konsumentom różnorodną gamę urządzeń”. Według wyliczeń pozwoliło to wprowadzić na rynek ponad 24 tysiące modeli urządzeń, w tym smartfonów, wearables i telewizorów we wszystkich przedziałach cenowych.

Amerykanie podkreślają również to, że użytkownicy mogą pobierać aplikacje na Androida z ponad 15 różnych sklepów, a ponadto deweloperzy mogą dystrybuować swoje aplikacje bezpośrednio poprzez własne strony internetowe, dzięki czemu są w stanie dotrzeć do większego grona użytkowników. Z zebranych danych wynika, że aż 80% urządzeń z Androidem ma co najmniej jedną aplikację, pobraną spoza sklepu Google Play.

Nikt nie jest wykluczony

Firma z Kalifornii podkreśla też, że dzięki przystępne ceny urządzeń z Androidem pozwoliły zacząć korzystać z dobrodziejstw internetu milionom osób. W 2022 roku blisko ⅔ smartfonów, dostarczonych w badanej próbie krajów rozwijających się, stanowiły telefony w cenach poniżej 200 dolarów. W samej Brazylii w 2022 roku ponad 78 milionów ludzi korzystało z internetu głównie za pośrednictwem smartfonów z Androidem.

Zwiększenie dostępności urządzeń z Androidem przyczyniło się też do większej popularności aplikacji i umożliwiło ich twórcom dotarcie do kolejnych użytkowników. W latach 2017-2022 liczba nowych kont deweloperskich w sklepie Google Play wzrosła o 52%, a zarobki mniejszych deweloperów zwiększyły się aż o 101% w tym samym okresie. Dziś Google Play obejmuje zasięgiem ponad 190 rynków i jest dostępny dla ponad 2,5 mld ludzi.

Ważne jest też bezpieczeństwo

Ogromna liczba użytkowników to również ogromna odpowiedzialność. Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że wiele osób chce to wykorzystać, dlatego starają się temu zapobiegać. Tylko w 2022 roku platforma Google Play zablokowała lub wyłączyła ponad 300 milionów spamerskich kont, a jej system rozliczeniowy zapobiegł nieuczciwym transakcjom o wartości 2 miliardów dolarów.

Jak widać, produkty Google przynoszą wymierne korzyści nie tylko samej firmie, ale też jej użytkownikom i deweloperom. I chociaż jednostkowo nie sposób ich przyrównać do zarobków giganta z Mountain View, to jednak wydaje się to uczciwą symbiozą.