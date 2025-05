Nowe smartfony realme imponują. Są pierwsze pod wieloma względami

Artykuł sponsorowany

Podczas gdy niektórzy producenci zaczęli niezrozumiały dla mnie wyścig na smukłość telefonów, realme idzie swoją, bardziej zrozumiałą dla mnie drogą. Debiutujące dziś w Europie, w tym w Polsce, modele realme GT 7, realme GT 7T i realme GT 7 Dream Edition, mają akumulatory o imponującej pojemności 7000 mAh. Co ważne, dzięki nowej technologii udało się zachować standardową grubość telefonu, nieodbiegającą od normy. A to dopiero początek tego, co ten sprzęt sobą reprezentuje. Zresztą, nie bez powodu producent nazywa GT 7 zabójcą flagowców 2025.

Olbrzymi akumulator i turbo szybkie ładowanie

Gdybym teraz przeprowadziła sondę uliczną, jestem przekonana, że przypadkowo napotkane osoby, zapytane o to, co jest dla nich ważne w smartfonie, odpowiedziałyby: długi czas pracy. realme wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, bo nie dość, że najnowsze smartfony z serii realme GT 7 mają ogromne ogniwa, to jeszcze super szybko się ładują. A przecież nie zawsze jedno z drugim idzie w parze. Tu – na szczęście – tak.

Musicie bowiem wiedzieć, że te 7000 mAh, które ukryte jest pod obudową każdego z trzech pokazanych dziś modeli, tj. realme GT 7, realme GT 7T i realme GT 7 Dreame Edition, ładują się z mocą aż 120 Watów. Co to oznacza w praktyce?

Producent deklaruje, że – z wykorzystaniem oryginalnej ładowarki realme SuperVooc – jesteśmy w stanie naładować każdy z tych modeli w 14 minut do 50% (co ma zapewniać zapas energii potrzebny na cały dzień działania telefonu – nawet podczas grania w wymagające gry) i w 42 minuty do 100%.

Brzmi rewelacyjnie, zwłaszcza że inne marki mają w ofercie telefony z ładowaniem 120 W, ale ich akumulatory mają mniejszą pojemność – do ok. 5500 mAh. Z kolei dostępne na rynku modele z bateriami 7000 mAh obsługują sporo niższą moc ładowania – w większości przypadków do ok. 65 W.

Ale nie samą baterią człowiek żyje.

Smartfony z serii realme GT 7 jako pierwsze mają olbrzymie akumulatory z tak szybkim ładowaniem. A realme GT 7 (nie mylić z GT 7T) jest też pierwszym telefonem na rynku, działającym w oparciu o procesor MediaTek Dimensity 9400e, który ma zapewnić doskonałą wydajność podczas bardzo intensywnego użytkowania, w tym w trakcie zaawansowanego multitaskingu (producent wspomina o nawet 40 aplikacjach uruchomionych w tle, ale to oczywiście sprawdzę podczas testów ;)). W AnTuTu przebija barierę 2,2 mln punktów.

Tak samo dużą uwagę skupię na odprowadzaniu ciepła, bo tu – znów – realme jest w czymś pierwsze. Producent zastosował IceSense Design – obudowę stworzoną z kompozytu z włókna szklanego i grafenu, która ma nie tylko lepiej oddawać ciepło podczas działania telefonu, ale również wpływać na większą odporność samej konstrukcji.

A skoro już o niej mowa, każdy z trzech nowych telefonów realme może się pochwalić normą pyło- i wodoszczelności IP69.

Jest też coś dla fanów Formuły 1

Kto jest wielbicielem Formuły 1 ten doskonale kojarzy kolor Aston Martin Racing Green – i to właśnie jest największy znak rozpoznawczy modelu realme GT 7 Dreame Edition. Do tego aerodynamiczne linie Flow Lines Design, rozbudowany zestaw sprzedażowy i interfejs telefonu, nawiązujący do Aston Martin Aramco F1 Team.

Pełna specyfikacja techniczna i porównanie pomiędzy wersjami

realme GT 7 realme GT 7T realme GT 7 Dream Edition wyświetlacz AMOLED 6,78” 2780×1264 pikseli 120Hz

jasność: 600/1600/6000 nitów AMOLED 6,8” 2800×1280 pikseli 120 Hzjasność: 1000/1800 nitów AMOLED 6,78” 2780×1264 pikseli 120Hz

jasność: 600/1600/6000 nitów procesor MediaTek Dimensity 9400e Dimensity 8400-MAX MediaTek Dimensity 9400e RAM 12 /16 GB 12 GB 16 GB pamięć 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB 512 GB system Android 15 z realme UI 6.0 Android 15 z realme UI 6.0 Android 15 z realme UI 6.0 aparat główny: 50 Mpix OIS f/1.56 (IMX906)telefoto: 50 Mpix 1/2.8’’ f/2.0 (S5KJN5)ultraszeroki: 8 Mpix f/2.2 (OV08D10) główny: 50 Mpix 1.56’’ f/1.8 (IMX896)ultraszeroki: 8 Mpix 1/4’’ f2.2(OV08D10) główny: 50 Mpix OIS f/1.56 (IMX906)telefoto: 50 Mpix 1/2.8’’ f/2.0 (S5KJN5)ultraszeroki: 8 Mpix f/2.2 (OV08D10) aparat przedni 32 Mpix f/2.4 32 Mpix f/2.4 32 Mpix f/2.4 łączność 5G, eSIM, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, WiFi 7 5G, eSIM, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, WiFi 7 5G, eSIM, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, WiFi 7 akumulator 7000 mAh 7000 mAh 7000 mAh ładowanie 120 W 120 W 120 W wymiary 162,42× 76,13 × 8,30 (w obu kolorach) 162,42 × 75,97 × 8,25 mm (czarny i niebieski)lub162,42 × 75,97 × 8,88 mm (żółty) 162,42 × 76,13 × 8,73 mm waga 206 g (w obu kolorach) 202 g (czarny i niebieski)lub 205 g (żółty) 211 g

Nie obyło się bez AI. Co nowego w serii realme GT 7?

Największą nowością w kwestii AI jest AI Planner (w polskiej wersji językowej znany jako Planista AI). Aby aktywować funkcję, wystarczy dwukrotnie stuknąć palcem w obudowę telefonu. Ale właściwie po co? Ano po to, by wydarzenie, które wyświetla się na ekranie (np. w mejlu czy na messengerze), automatycznie dodało się do kalendarza. Fajna rzecz.

A skoro już przy przydatnych funkcjach jesteśmy, dostępny jest również tłumacz, który – również na język polski – potrafi tłumaczyć ze zdjęć, dokumentów, ale także podczas rozmowy.

Oczywiście nowości, oparte o sztuczną inteligencję, nie mogły ominąć aparatu. To właśnie tu znajdziemy nowy tryb o nazwie Pejzaż AI, który ułatwia dobór kompozycji zdjęć (przydatne zwłaszcza dla osób zaczynających swoją przygodę z fotografią mobilną) czy usuwając zamglenie podczas fotografowania krajobrazów.

W aplikacji aparatu znajdziemy też trzy nowe filtry nawiązujące do podróżowania (Mountain, Island i City), z pomocą których zdjęcia mają nabrać odpowiedniego charakteru, nawiązującego do miejsca, w którym się znajdujemy.

Poszczególne filtry przeznaczone są do wykorzystania w konkretnych scenariuszach, podkreślając zieleń lasu, podbijając kontrast, nasycając kolory – w zależności od potrzeb.

Ceny i promocja na start

W momencie przygotowywania niniejszego materiału nie znałam cen ani informacji na temat dostępności oraz oferty przedsprzedażowej na nowe smartfony realme. Wszystkie informacje odnośnie ceny realme GT 7, realme GT 7T i realme GT 7 Dream Edition w Polsce znajdziecie w tym wpisie.

Materiał powstał na zlecenie realme