Słuchawki Realme Buds Air 7 Pro już do kupienia w Polsce. Jedna z najciekawszych propozycji

Możesz już kupić słuchawki Realme Buds Air 7 Pro w Polsce. Urządzenie oficjalnie wylądowało na półkach sklepowych w naszym kraju, z miejsca stając się jedną z najciekawszych propozycji w swojej kategorii cenowej.

Polska premiera Realme Buds Air 7 Pro. Co oferują te słuchawki?

Zaprezentowane w kwietniu 2025 roku słuchawki Realme Buds Air 7 Pro zadebiutowały dziś na polskim rynku – wraz ze smartfonami Realme GT 7 i Realme GT 7T. Producent przygotował cztery warianty kolorystyczne: szary, beżowy, zielony i czerwony. A co to w ogóle za sprzęt?

Realme Buds Air 7 Pro to stosunkowo tanie słuchawki TWS, kierowane do osób o nieco wyższych wymaganiach. Producent przekonuje, że cechują się bardzo skuteczną redukcją szumów (ANC) – nawet do 53 dB. Odpowiada za to łącznie 6 mikrofonów połączonych z algorytmem. Atutem ma być również długi czas działania, dochodzący do 12 godzin solo oraz imponujących 48 godzin wraz z etui (w obu przypadkach mowa o trybie bez ANC).

Realme Buds Air 7 Pro (fot. Realme)

Najważniejsza jednak jest, oczywiście, jakość dźwięku. W nowym modelu dbać mają o nią podwójne przetworniki (11 + 6 mm). Cechują się czułością na poziomie 114,5 dB, ciśnieniem 97 dB i pasmem przenoszenia od 20 do 40000 Hz. Są zgodne z certyfikatem Hi-Res Audio oraz obsługują kodeki SBC, AAC i LHDC 5.0 przy połączeniu z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.4.

Słuchawki Realme Buds Air 7 Pro pozwalają także skorzystać z funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Można liczyć między innymi na pomoc Gemini oraz tłumaczenia na żywo. Dopełnieniem całości jest lekka konstrukcja, spełniająca wymogi normy pyło- i wodoodporności IP55.

Ile kosztują słuchawki Realme Buds Air 7 Pro? Cena w Polsce zachęca

Tak, jak wspominałem, urządzenie jest już oficjalnie dostępne do kupienia w naszym kraju. Jego cena została ustalona na 449 złotych – może się zatem okazać, że będą to najlepsze słuchawki TWS w kategorii do pół tysiaka (a prawie na pewno będą jednymi z najlepszych).