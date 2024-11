Tani, lecz wytrzyma wiele. Realme C75 zaprezentowany

Smartfon Realme C75 nie kosztuje dużo, ale dużo jest w stanie wytrzymać. Ma po prostu wyjątkowo solidną konstrukcję, a do tego też całkiem pojemny akumulator. Pozostałe elementy specyfikacji są mniej imponujące, ale i tak jest nieźle.

Premiera Realme C75 – tani smartfon z solidną konstrukcją

Realme C75 to najnowszy model z serii C, a więc rodziny tanich smartfonów, które pomimo balansowania na granicy niskiej i średniej półki mogą przeważnie pochwalić się przyzwoitymi specyfikacjami. Tak jest i tym razem, a jednym z wyróżników tego urządzenia jest wyjątkowo odporna na pył i wodę konstrukcja – spełnia wymogi normy IP69.

Realme C75 (fot. Realme)

To nie wszystko, bo o ochronie przed wstrząsami świadczy militarny certyfikat MIL-STD-810H, a ekran pokryty jest szkłem ArmorShell, chroniącym przed zarysowaniami. Może i nie jest to smartfon pancerny, ale zdecydowanie powinien wytrzymać wiele. A co ma w środku?

Pierwszy smartfon z MediaTek Helio G92 Max

Realme C75 to pierwszy smartfon wyposażony w procesor MediaTek Helio G92 Max. Niewiele wiadomo na temat tego chipsetu – nie ma nawet własnej strony produktowej – ale wygląda on na bliźniaka MediaTek Helio G91. Cechuje go ten sam układ rdzeni (dwa razy Cortex-A75 i sześć razy Cortex-A55) i to samo taktowanie (2 GHz). Z pewnością jednak pod jakimś względem jest lepszy.

MediaTek Helio G92 Max (fot. Realme)

Producent dorzuca do tego procesora 8 GB RAM oraz maksymalnie 256 GB pamięci masowej, a także akumulator o pojemności 6000 mAh. Ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W, co oznacza możliwość przejścia od 0 do 100% w półtorej godziny.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to smartfon Realme C75 dysponuje 6,72-calowym panelem IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżana 90 Hz. Jego maksymalna jasność wynosi 690 nitów – trochę mało, ale nie ma tragedii. W kontekście aparatów zaś wiadomo tylko tyle, że główny ma 50 Mpix, a przedni 8 Mpix.

Jako że jego sercem jest Helio, smartfon nie obsługuje 5G, a jedynie 4G / LTE. Do tego jeszcze Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1. Z boku zainstalowany został skaner linii papilarnych, a dopełnieniem całości jest system Android 14 z nakładką Realme UI 5.0.

Realme C75 (fot. Realme)

Ile kosztuje smartfon Realme C75? Cena

Pierwszym rynkiem dla tego modelu jest Wietnam. Jak na razie przyjmowane są tam wstępne zamówienia, a regularna sprzedaż wystartuje wraz z początkiem grudnia. Ceny rozpoczynają się od 5690000 dongów (równowartość ~920 złotych) za konfigurację 8/128 GB. Kolory do wyboru są dwa: czarny i złoty.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy i czy w ogóle Realme C75 trafi też do sprzedaży w Polsce, ale wiele modeli z tej serii jest dostępnych w naszym kraju, więc nie jest to wykluczone.