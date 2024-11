Huawei FreeBuds Pro 4 to nowe słuchawki z systemem HarmonyOS Next. Jest też nowy smartwatch

Huawei wręcz zasypał nas dziś nowościami. Wśród najważniejszych nowości, które zadebiutowały właśnie na chińskim rynku, są smartfony z linii Mate 70, składany Mate X6 i tablet MatePad Pro 13.2 2025. To jednak nie koniec premier, bowiem – poza nimi – producent zaprezentował także nowe, flagowe słuchawki TWS – Huawei FreeBuds Pro 4. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Huawei FreeBuds Pro 4 to słuchawki bezkompromisowe

Huawei ma naprawdę dobrą rękę do tworzenia słuchawek. Ostatnie flagowe słuchawki marki, czyli Huawei FreeBuds Pro 3, były jednym z najlepszych możliwych wyborów pod kątem kapitalnej jakości dźwięku i wszechstronności zastosowania z urządzeniami różnych producentów, ale nie tylko. Firma ma w swojej ofercie także równie udane, tańsze Huawei FreeBuds 6i, a także nietypowe pchełki o otwartej konstrukcji Huawei FreeClip. Firma obrała za cel stworzenie jeszcze lepszych flagowych słuchawek true wireless – i tak oto powstały Huawei FreeBuds Pro 4.

Na pierwszy rzut oka najważniejsze cechy konstrukcyjne pozostały niezmienione. Etui wciąż jest niewielkie i ma owalny kształt, a same słuchawki to wciąż klasyczna, dokanałowa konstrukcja z wystającymi, prostokątnymi trzpieniami. Zaszły tu jednak pewne zmiany wizualne. Występują one w trzech kolorach – czarnym, zielonym i białym, a każdy z nich może pochwalić się dodatkowymi złotymi wstawkami na pchełkach i etui oraz prążkowanym wzorem na frontach słuchawek.

Zdecydowanie najwięcej dzieje się jednak wewnątrz i w specyfikacji technicznej. Tym, co chyba najciekawsze, jest zastosowanie w nich systemu HarmonyOS Next, po raz pierwszy w słuchawkach Huawei. Jednym z benefitów jego obecności jest przekonstruowana architektura audio wraz z technologią dźwięku przestrzennego Super Immersive Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy.

Huawei FreeBuds Pro 4 (fot. Huawei)

Oprócz tego, zastosowanie HarmonyOS Next pozwoliło na zaimplementowanie asystenta głosowego AI (najpewniej dostępnego tylko w Chinach), tłumaczenia symultanicznego oraz translacji twarzą w twarz, a także funkcji StarLight. Pozwala ona na precyzyjne lokalizowanie etui ze słuchawkami w odległości do 50 metrów wraz ze wskazywaniem ich dokładnego położenia (np. przed nami, z tyłu bardziej w lewo, w prawo itd.).

Za brzmienie, tak jak w poprzedniku, odpowiada układ dwóch przetworników – dynamicznego woofera i planarnego tweetera wraz z dynamicznym korektorem EQ. Nowością są chipset Kirin A2 i kodek L2HC 4.0, które pozwalają zaoferować najwyższą możliwą, rekordową wręcz jakość audio – aż do 2,3 Mbps przepływności przy 24-bit/48 kHz na zgodnych urządzeniach. To znacznie więcej niż to, co oferują kodeki LDAC, LHDC czy aptX Lossless.

Nie zabrakło też oczywiście ulepszonego, inteligentnego ANC, mającego lepiej rozpoznawać hałasy i skuteczniej je eliminować, a dołączenie do zestawu nowych, piankowych nakładek, ma dodatkowo wzmocnić izolację. Równie dobrze słuchawki powinny radzić sobie także z niepożądanymi dźwiękami w trakcie połączeń telefonicznych.

Zastosowane w Huawei FreeBuds Pro 4 akumulatory pozwolą użytkownikowi na nawet 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, zaś wraz z etui ładującym czas ten może wzrosnąć do 33 godzin. Nie zabrakło też trybu multipoint, czyli opcji połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie, zaś dzięki wspominanej funkcji StarLight, parowanie ich ze sprzętami Huawei ma być jeszcze szybsze i prostsze.

Huawei Watch Ultimate Design w nowej odsłonie, czyli czuć piniądz jeszcze mocniej

W zeszłym roku na łamach Tabletowo mogliście przeczytać wrażenia z obcowania z zegarkiem Huawei Watch Ultimate Design, który – poza astronomicznie wysoką ceną, wynoszącą 13 tysięcy złotych – wyróżniał się obecnością złotej koronki i 18-karatowego złota w konstrukcji koperty oraz pozostałymi elementami w kolorze złotym. Innymi słowy, luksus pełną gębą.

Nowy wariant Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Edition, przynosi przede wszystkim obecność szafirowego szkła na ekranie i użycie czystego szafiru połączonego z 18-karatowym złotem do wykonania koperty, zaś sama bransoleta ponownie wykonana jest z tytanu. W efekcie udało się uzyskać naprawdę świetny wygląd, w którym niebieski kolor odgrywa pierwsze skrzypce. Piękny jest!

Zdecydowana większość funkcji jest zbieżna ze standardowym Huawei Watch Ultimate oraz wspominanym przed chwilą Watch Ultimate Design. W wersji Sapphire Edition, zegarek zyskał ekskluzywne tarcze zegara dopasowane do zewnętrznej stylistyki smartwatcha.

Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Edition (fot. Huawei)

A skoro wspomniałem, że funkcje są zbieżne, to dodam, że mamy tu szereg opcji treningowych i zdrowotnych, w tym wykonywanie elektrokardiogramu, możliwość nurkowania do 100 metrów głębokości, GPS i łączność UWB, zaś całość bazuje na systemie HarmonyOS. Czas pracy zegarka może sięgać nawet 14 dni.

Cena Huawei FreeBuds Pro 4 i Watch Ultimate Design Sapphire Edition

Jak już wspomniałem na samym początku, omawiane nowości zostały zaprezentowane, póki co, wyłącznie na rynku chińskim. Wydaje się jednak, a wręcz pewne jest, że – przynajmniej słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4 – pojawią się także w Polsce. Na ten moment trudno jednak stwierdzić kiedy może to nastąpić.

Jeśli zaś chodzi o ceny, za słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4 klientom w Chinach przyjdzie zapłacić 1499 juanów (około 850 złotych), natomiast zegarek Huawei Watch Ultimate Design w wersji Sapphire Edition wyceniony jest na astronomiczną kwotę wynoszącą 23999 juanów, czyli bagatela ~13600 złotych.

I, o ile zegarek możemy potraktować wyłącznie jako zawrotnie drogą (choć piękną) ciekawostkę, tak słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4 znów zapowiadają się wprost świetnie i mają realną szansę być jeszcze lepsze od już i tak świetnych poprzedników.

Czekam na możliwość ich przetestowania :)