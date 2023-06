Oddaj swój stary sprzęt i zyskaj rabat na nowy telefon

W szufladach i szafach Polaków zalega mnóstwo nieużywanego sprzętu. Ta akcja ma zachęcić do jego oddania – w zamian można otrzymać rabat na nowe smartfony i klasyczne telefony. Ile można zaoszczędzić?

Rabaty na nowe smartfony i telefony marki myPhone i HAMMER

Niektóre osoby sprzedają lub oddają sprzęt, którego nie używają, lecz większość wkłada go do szuflady albo szafy i nigdy po niego już nie sięga. Firma mPTech, właściciel marek myPhone i HAMMER, postanowiła zachęcić do jego oddania w zamian za rabat na nowe telefony i smartfony.

HAMMER Energy X (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej akcji? Po pierwsze wypełnić formularz, dostępny na stronie internetowej firmy mPTech. Należy w nim podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, a także liczbę używanych sprzętów, które chce się oddać. Co ważne: mPTech przyjmuje nie tylko telefony i smartfony, ale też tablety, laptopy i nawigacje dowolnej marki. Co więcej, nie muszą one działać i mogą być nawet zniszczone. Nie ma również obowiązku dołączania oryginalnych akcesoriów, takich jak zasilacz czy przewód do ładowania.

Po wypełnieniu formularza otrzymacie e-mail z linkiem do sklepu oraz kod rabatowy, dzięki któremu cena nowego telefonu lub smartfona myPhone/HAMMER zostanie obniżona o 15%. Trzeba jednak pamiętać, że można go wykorzystać tylko w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości od mPTech. Ostatnim etapem jest odesłanie zużytego sprzętu elektronicznego – całkowicie za darmo, ponieważ organizator promocji weźmie na siebie wszystkie koszty. Wy musicie tylko przygotować urządzenie/urządzenia do wysyłki, pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniem go/ich.

Jakie telefony i smartfony marek myPhone i HAMMER można kupić z rabatem?

W sumie do wyboru jest 11 różnych modeli – w kolejności od najtańszego do najdroższego:

Ponadto w ramach niniejszej akcji można kupić smartwatch HAMMER Watch Plus za 466,65 złotych. Potrwa ona do 31 lipca 2023 roku.

