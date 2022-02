Większość smartfonów jest do siebie mniej lub bardziej podobna, ale na rynku pojawiają się też „rodzynki”, jak ten model, do którego można podłączyć dodatkową baterię, aby wydłużyć czas pracy z dala od ładowarki. Co więcej, w promocji można ją dostać w prezencie!

Do tego smartfona można podłączyć zewnętrzną baterię

HAMMER Explorer Plus Eco to smartfon typu rugged, który został stworzony z myślą o pracy i podróżach w nawet mocno niesprzyjających klasycznej elektronice warunkach. Jego odporność na czynniki zewnętrzne potwierdzają certyfikaty IP69 oraz militarny MIL-STD-810, a także norma IK07. Producent zadbał również o odpowiednie zabezpieczenie portów USB-C i mini-Jack.



źródło: mPTech

Explorer Plus Eco wyróżnia się jednak nie tylko wzmocnioną, bardziej odporną na uszkodzenia oraz pyło- i wodoodporną obudową, ale również złączem pinowym na panelu tylnym, za pośrednictwem którego można podłączyć do urządzenia zewnętrzne akcesoria, jak bateria zewnętrzna z funkcją power bank.

Dodatkowy, dedykowany akumulator ma pojemność 5000 mAh i można go przytwierdzić do smartfona na dwa sposoby: albo na złącze pinowe, albo – bardziej trwale – śrubami (które znajdują się w zestawie). Sam HAMMER Explorer Plus Eco również ma baterię 5000 mAh, więc użytkownik w prosty sposób może podwoić zapas energii. Co więcej, w okresie promocji za darmo (o szczegółach za chwilę).

Specyfikacja Explorer Plus Eco obejmuje też m.in. wyświetlacz IPS o przekątnej 5,7 cala HD+ 1440×720 pikseli, procesor MediaTek Helio G25, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej, aparaty o rozdzielczościach 13 Mpix (na tyle) i 8 Mpix na przodzie, wskaźnik laserowy, moduł NFC, czytnik linii papilarnych i dual SIM. Ponadto smartfon obsługuje karty microSD i technologię szybkiego ładowania. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11.



źródło: mPTech

Cena modelu HAMMER Explorer Plus Eco została ustalona na 1199 złotych i można go już kupić m.in. w oficjalnym sklepie internetowym mPTech. Osoby, które zrobią to do 31 marca 2022 roku, będą mogły otrzymać zewnętrzną baterię w prezencie – wystarczy, że wypełnią formularz na stronie promocji do 8 kwietnia 2022 roku. Regularna cena dodatkowego akumulatora to 169 złotych.

źródło: mPTech

Przy okazji producent informuje, że model Explorer Plus Eco stanowi początek nowej linii Eco mPTech, ponieważ wzmocniony smartfon powinien wystarczyć na dłużej. Ponadto urządzenia z tej serii będą dostarczane do klientów w mniejszym i wykonanym z biodegradowalnych materiałów opakowaniu. Do tego osoby, które kupią nowego Explorera, wesprą akcję sadzenia drzew przez firmę mPTech.

Regulamin promocji (PDF)