Ten smartwatch będzie Twoim przyjacielem zawsze i wszędzie

Sklepowe półki aż uginają się pod naporem smartwatchy. Klienci mają do wyboru zarówno tanie (i niestety często badziewne) modele, jak i markowe urządzenia, również z bardzo wysokiej półki. HAMMER Watch Plus zdecydowanie wyróżnia się na ich tle, ponieważ jest przeznaczony dla osób, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu i nie boją się nawet bardzo wymagającej aktywności fizycznej.

HAMMER Watch Plus to smartwatch dla naprawdę aktywnych

Przede wszystkim posiadacze tego zegarka będą mogli z nim pójść niemal wszędzie, ponieważ producent deklaruje, że jest twardy jak skała. HAMMER Watch Plus jest zarówno odporny na zachlapania i zalanie wodą (smartwatch uzyskał certyfikat IP68), jak i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia to specjalnie zaprojektowana, wytrzymała obudowa z metalową obręczą i bumperami, które zabezpieczają ekran przed zniszczeniem.

źródło: mPTech

Mimo to HAMMER Watch Plus nie wygląda bardzo topornie – przypomina zegarki CASIO G-SHOCK czy inne, sportowe smartwatche. I zapewnia podobną do nich funkcjonalność, gdyż oferuje m.in. 20 wgranych profili sportowych, dzięki którym można monitorować swoją aktywność fizyczną, na przykład bieganie, spacery, jazdę na rowerze, a nawet wspinaczkę górską.

Dodatkowo podczas aktywności na świeżym powietrzu przyda się wbudowany moduł śledzenia lokalizacji – obsługiwane są systemy GPS, Glonass i Beidou. Ponadto smartwatch zapewnia kompas elektroniczny. Aby jednak z ww. funkcji dało się komfortowo korzystać, potrzebny jest dobry ekran – i według producenta HAMMER Watch Plus taki właśnie oferuje, gdyż wyposażono go w 1,35-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390×390 pikseli, który powinien zapewnić dobrą widoczność także na zewnątrz.

Oczywiście HAMMER Watch Plus oferuje też „klasyczne” funkcje smartwatcha, w tym przekazywanie powiadomień o połączeniach przychodzących, wiadomościach i nowych zdarzeniach w aplikacjach na sparowanym smartfonie (poprzez Bluetooth 5.1), a także pomiaru tętna i saturacji krwi oraz liczenie spalonych kalorii, zrobionych kroków i pokonanego dystansu.

źródło: mPTech

Smartwatch jest wyposażony w akumulator o pojemności 440 mAh, który ma zapewnić do 14 dni działania, aczkolwiek finalny czas pracy będzie zależał od sposobu korzystania z urządzenia. HAMMER Watch Plus można połączyć ze smartfonem z Androidem 5.0 Lollipop (lub nowszym) i iOS (10 lub nowszym). Aby wykorzystać wszystkie jego funkcje, należy pobrać aplikację HAMMER W+.

Cena, dostępność w Polsce

Sugerowaną, regularną cenę HAMMERA Watch Plus ustalono w Polsce na 549 złotych. Smartwatch jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym firmy mPTech w tylko jednej, czarno-pomarańczowej wersji, aczkolwiek pasek można swobodnie wymienić samodzielnie na inny.