Oryginalna promocja na niezwykły smartfon. Ten gratis może Ci się przydać

Na polskim rynku zadebiutował dziś nowy smartfon marki HAMMER, który – zdaniem producenta – powinien w szczególności zainteresować wszystkie osoby trudniące się remontami, budową oraz instalacjami, ponieważ oferuje przydatne w ich pracy funkcje. Szczególnie że jest też specjalna promocja na start, dzięki której można otrzymać pomocny gratis.

Reklama

To nie jest zwykły smartfon

Wystarczy spojrzeć na nowego HAMMERA, aby zauważyć, że różni się on od większości dostępnych w sklepach smartfonów. Po pierwsze model Construction może się pochwalić wzmocnioną obudową oraz certyfikatem odporności na wodę i pył IP69, a także militarnym MIL-STD-810G, który potwierdza, że jest on bardzo wytrzymały i odporny m.in. na uszkodzenia mechaniczne i upadki z wysokości do 1,8 metra, a do tego bez problemu można z niego korzystać m.in. w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach.

Z urządzenia można zatem korzystać w warunkach, które dla przeciętnego smartfona mogłyby okazać się zabójcze. Szczególnie że oferuje on udogodnienia, których na próżno szukać w innych modelach na rynku. Nowy HAMMER ma bowiem na pokładzie profesjonalny dalmierz laserowy z zasięgiem do 40 metrów, którego obsługę wspiera specjalna aplikacja. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika oddany zostanie zestaw narzędzi w programie Outdoor Toolbox, w skład którego wchodzą kątomierz, pomiar pionu, miernik poziomu hałasu, wysokościomierz oraz funkcja pomocna przy wieszaniu obrazów.

źródło: mPTech

Jak widać, HAMMER Construction nie bez powodu został nazwany właśnie tak. Oferowane przez niego funkcje naprawdę mogą przydać się w pracy na budowie czy przy wykańczaniu pomieszczeń. Szczególnie że premierze smartfona towarzyszy promocja, w ramach której można dostać dodatkowego pomocnika. Osoby, trudniące się budowlanką czy wykończeniówką, z pewnością zrobią z niego użytek.

Zanim jednak do niej przejdziemy, warto jeszcze wspomnieć co nieco o specyfikacji tego HAMMERA. Na jego pokładzie znajduje się m.in. 6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, który dodatkowo chronią bumpery – dzięki nim, w razie upadku, wyświetlacz powinien być bezpieczny (aczkolwiek wszystko oczywiście zależy od sytuacji, gdyż żaden ekran nie jest niezniszczalny).

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G85, który współpracuje z 6 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma zaś pojemność 128 GB. Ponadto do dyspozycji użytkownika zostanie oddany aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie oraz zestaw trzech na tyle: główny 16 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° i czujnik głębi 0,1 Mpix. Całość zasili akumulator o pojemności 6000 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 18 W i indukcyjnie z mocą 15 W.

Ponadto HAMMER Construction oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, wsparcie dla rozmów w technologii VoLTE, slot na kartę microSD, moduł NFC, obsługę eSIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 12. Trzeba jednak wspomnieć, że producent zastosował w tym modelu dual SIM w modelu eSIM + SIM, a slot na plastikową kartę SIM jest współdzielony na miejscem na kartę microSD.

Cena HAMMER Construction, promocja

Smartfon kosztuje 1699 złotych i można go kupić w oficjalnym sklepie internetowym firmy mPTech. Jeśli kupicie HAMMERA Construction do 24 grudnia 2022 roku, będziecie mogli odebrać w prezencie laser krzyżowy Stanley Cubix, który aktualnie kosztuje od ~160 złotych. Aby go otrzymać, należy do 7 stycznia 2023 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie promocji – laser marki Stanley zostanie wysłany do Was pocztą.

Regulamin promocji „Zyskaj większą precyzję! Kup HAMMER Construction i zgarnij laser krzyżowy marki Stanley” (PDF)

źródło: mPTech

Przy okazji warto wspomnieć o jeszcze innej promocji na urządzenia marki HAMMER w oficjalnym sklepie mPTech. Za każde wydane 500 złotych otrzymacie 50 złotych do wydania na empik.com. Nowy HAMMER Construction również jest uwzględniony w tej promocji, ale obowiązuje ona tylko do końca października 2022 roku, tj. do tego dnia musicie zrobić zakupy, a następnie do 14 listopada 2022 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu mPTech.

Kod (lub kody, gdy wydacie wielokrotność 500 złotych) otrzymacie w ciągu 10 dni na podanego przez Was mejla. Liczba kodów w promocyjnej puli jest ograniczona do 200 sztuk.

Regulamin promocji „Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz!” (PDF)