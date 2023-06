Redmi chyba chce połamać półki sklepowe. Kolejny model z serii Note 12 w drodze

Kiedyś myślałem, że najtrudniej połapać się w życiu jest w zaledwie kilku sprawach: w szczegółowej historii Europy, w operach mydlanych i filmach Davida Finchera. Okazuje się, że do tej listy można dorzucić też plany wydawnicze Redmi.

Nie pytajcie, który to już smartfon z serii Redmi Note 12

Na początku maja 2023 roku do oferty Xiaomi dołączył Redmi Note 12R Pro. Nie minęły nawet pełne dwa miesiące, a jego podstawowa wersja pojawi się jeszcze w czerwcu. W ramach szybkiej przypominajki – Redmi Note 12R Pro wskoczył na rynek z układem mobilnym Snapdragon 4 Gen 1, 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Z przodu pracuje wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do selfie używa się aparatu 16 Mpix, a z tyłu zdjęcia robi „oczko” z sensorem 48 Mpix doposażone w czujnik głębi 2 Mpix. Zasilający całość akumulator o pojemności 5000 mAh ładuje się maksymalnie mocą 33 W.

Redmi Note 12R Pro (źródło: JD.com)

Jaki zatem będzie bazowy Note 12R? Wiadomo, że z przodu można spodziewać się 6,79-calowego ekranu o rozdzielczości Full HD+. Producent przewidział aż cztery wersje różniące się ilością RAM i pamięci wewnętrznej: 4GB/128 GB, 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB. Możliwe będzie rozszerzenie miejsca na dane za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Na stornie China Telecom w rubryce dotyczącej układu mobilnego pada nazwa Qualcomm SM4450 – możliwe, że chodzi o chipset Snapdragon 4 Gen 2.

Sekcja aparatów, podobnie jak w modelu Note 12R Pro, dzieli się 3 aparaty – przedni 5 Mpix (zamiast 16 Mpix), główny aparat z tyłu 50 Mpix oraz „soczewkę pomocniczą” o rozdzielczości 2 Mpix. Specyfikacja wspomina również o akumulatorze o pojemności 5000 mAh, choć nie wiadomo, z jak dużą mocą będzie możliwe jego ładowanie. Ponadto smartfon zaoferuje zarówno port USB-C, jak i gniazdo minijack 3,5 mm, natomiast włącznik na bocznej krawędzi posłuży dodatkowo jako czytnik linii papilarnych. Wymiary urządzenia to 168,6×76,28×8,17 mm, a waga – 199 gramów.

Redmi Note 12R (Źródło: ITHome)

Która półka dla nowego Redmi?

Informacje z tabelek w języku chińskim podają, że urządzenie trafi na rynek w trzech kolorach – Midnight Black, Time Blue i Sky Fantasy. Również data premiery nie stanowi tajemnicy. Według wpisu China Telecom do premiery Redmi Note 12R zostało 9 dni – smartfon zadebiutuje więc 30 czerwca.

9 Ocena

Choć już same parametry mogły zapowiedzieć, że mamy tu do czynienia ze smartfonem dla klienta o szczuplejszym portfelu, to warto podać konkretne sugerowane ceny poszczególnych wersji: